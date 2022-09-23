Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие

России не хватает вооружения, а на складах хранятся запасы еще с советских времен. Их техника не способна конкурировать с современным оружием. Подробнее о влиянии западных санкций на ВПК РФ – в материале РБК-Украина.

Планируя полномасштабное нападение на Украину, Россия рассчитывала на блицкриг. Кремлевская пропаганда, следуя методичке правительства, давала на реализацию "спецоперации" три дня. В РФ не ожидали настолько мощных санкций Запада и уж тем более не планировали тратить на войну много оружия.

Теперь, спустя семь месяцев с начала наступления, когда российские войска не достигли значительных успехов в Украине, в Кремле вынуждены объявлять мобилизацию. А в ход пошли уже даже советские танки из музеев. Очевидно, что российский военно-промышленный комплекс не был готов к подобному.

В ход идут одни "старики"

Многие годы большинство государств, занимающихся разработкой оружия, делали акцент на его модернизации, а не на создании чего-то принципиально нового. При этом замкнутого цикла производства всех видов вооружений нет почти ни у кого. Страны, как правило, сотрудничают друг с другом, продавая и покупая разработки.

Россия не была исключением. Имея довольно мощную советскую базу военной промышленности, практически вся модернизация проводилась все равно за счет стран-партнеров.

Ситуация стала меняться в 2014 году, после того, как Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. За 8 лет, включая последние полгода большой войны, западные страны ввели против РФ более 11 тысяч санкций.

Часть из них касается именно ВПК. ЕС, например, запретил финансирование нескольких оборонных концернов РФ и ввел эмбарго на импорт и экспорт оружия в Россию и запрет на экспорт технологий для военного использования.

Кремль ответил так называемыми "симметричными мерами". В российское общество плотно вошел термин "импортозамещение". Оно коснулось всех сфер, включая военно-промышленный комплекс. Изначально заявлялось, что в технике необходимо заменить 715 компонентов. Сначала ведомства публиковали отчет о каждом разработанном аналоге, а потом закрыли список.

Российская военная техника (Фото: GettyImages)

Однако определенные факты ввоза европейского оружия в Россию все же фиксировались. У одной только Италии в период с 2015 по 2022 год РФ закупила оружия на 22 миллиона евро. Отдельные СМИ отмечали, что за годы гибридной войны на востоке Украины, в Россию поставляли бомбы, ракеты и пушки. При этом около 78% общего объема ввозимого "товара" поставляли французские и немецкие фирмы.

С началом полномасштабного наступления России на Украину ситуация изменилась. Санкции стали жестче, появились вторичные меры, которые стали применять к странам, помогающим РФ. У российского ВПК начались сложные времена.

С чем у россиян проблемы? Одна из важнейших комплектующих практически любой военной техники – микрочипы. Они установлены в тактических радиостанциях, системах наведения для высокоточных ракетных ударов, беспилотниках, ПВО и так далее. В РФ на сегодняшний день нет необходимых мощностей для производства электронных компонентов, поэтому военная техника РФ оснащена западными комплектующими, о чем сообщают исследователи Британского Королевского института объединенных служб.

К примеру, блок наведения высокоточных ракет 9М727, некоторые из которых были выпущены по территории Украины, произведен американскими компаниями. Такая же ситуация и с ракетой Х-101. Ею Россия била, в том числе, и по Киеву. Ракета имеет головку самонаведения и, как считается, способна сменить цель, когда находится уже в полете. Один ее запуск обходится российским налогоплательщикам в 13 млн долларов. Львиная доля из этой суммы была отдана на закупку 31 комплектующей из США.

Еще интереснее обстоят дела с российскими БПЛА "Орлан". Камера у беспилотников выпускается фирмами Sony или Canon, и установлена на приводе американской компании Hextronik. Система управления основана на микроконтроллере швейцарского предприятия, а двигатель является разработкой Японии. Из российского производства в "Орлане", пожалуй, корпус и пластиковая бутылка, в которой находится топливо.

Уничтоженный российский Т-72 (Фото: GettyImages)

Модернизация российского вооружения, как правило, зависела от западных разработок. Сама же база ВПК РФ состоит в подавляющем большинстве из советской техники – не высокоточной. Разрабатывая ее, инженеры делали акцент на возможности массированных обстрелов. Иными словами, та же система залпового огня должна уметь выпустить как можно большее количество снарядов, без учета наносимого ущерба.

О том, что конкурентоспособность российскому вооружению обеспечивают западные разработки, говорит и военный эксперт Владислав Селезнев. Вся электроника, которая необходима почти каждому типу вооружения, – это то, что не производится в России.

"Это чипы, это блоки управления, электронные платы, которые отвечают за ту самую высокую технологическую составляющую российского оружия, которое расхвалено всячески всеми возможными способами российской пропагандистской машиной", - сказал Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Сегодня же, смотря на то, чем оккупанты обстреливают Украину, можно сделать вывод, насколько удачным было "импортозамещение" вооружения. Например, если смотреть на то, что в России вообще могут производить в замкнутом цикле.

"Если мы ведем речь о ракетах для реактивных систем залпового огня, будь то "Град", "Смерч", эти боеприпасы к оружию они в состоянии производить по той простой причине, что там не требуется высокоточных, высокотехнологичных решений", - рассказал Селезнев.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина отметил, что, помимо ракет для РСЗО, в России могут самостоятельно производить бронетехнику – БМП-1 и танк Т-72. Но уже без современных компонентов.

"Это старые машины, у них нет, например, лазерных дальномеров, приборов ночного видения, других функций, которые они закупали во Франции, Италии или Германии. Сейчас им этого не продают, поэтому они в России решили сделать откат. Например, они выпускали БМП-3, которая была намного более современной. Сейчас они сделали откат на БМП-1", – рассказал Мусиенко.

БТР-4 в россармии (facebook.com/mod.mil.rus)

Еще в России могут в неограниченном количестве делать патроны. Но на этом список производимого в замкнутом цикле на мощностях РФ заканчивается. Потому оккупационные войска снабдили тем, чего в России все еще много – советскими запасами.

В последние несколько месяцев прифронтовые территории Украины обстреливают преимущественно из зенитно-ракетных систем типа С-300. Изначально ракеты предназначались для воздушных целей, но россияне перепрофилировали их для ударов по земле. Все это делается для того, чтобы любыми способами сохранить высокую плотность артиллерийских обстрелов.

При этом необходимо понимать, что советских запасов у России много, о чем говорит представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, боеприпасы устаревшие, но это не значит, что они не принесут вреда.

"Перенацеливание тех же С-300 на наземные цели говорит о том, что другие средства заканчиваются, но ракет С-300 в России на самом деле очень много. Много железа, много техники, много боеприпасов. Не закончатся они быстро в России", – отметил Юсов в комментарии РБК-Украина.

В то же время, ракеты более высокого класса типа "Оникса", "Искандера", "Кинжала" в России производить не могут – для этого нет необходимых мощностей. Иными словами, вооружение, которого достаточно много в запасах у российского ВПК, больше подходит для террора мирного населения. А не для эффективной борьбы против армии, вооруженной по современным стандартам. Поэтому в РФ решили просить помощи у тех, кто все еще поддерживает с ними видимость дипломатических отношений.

С ОДКБ по нитке

Уже через несколько месяцев после начала полномасштабной войны международные разведки стали фиксировать попытки Кремля договориться со странами, входящими в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – ред.) о поставках оружия либо комплектующих.

Украинская разведка периодически сообщает о том, что Россия просит помощи. По последней информации, в Кремле выпрашивают боеприпасы у стран Центральной Азии. По словам Юсова, этот факт говорит об одном – в РФ нуждаются уже даже не в модернизированном оружии, которого на балансе ОДКБ практически нет, а хотя бы в каком-то.

"Речь идет о боекомплектах РСЗО "Град", об артиллерийских снарядах для "Пионов" и двигателях для БМП и так далее. Это значит, что страна-агрессор на самом деле испытывает трудности с пополнением", – сказал Юсов в комментарии РБК-Украина.

Брошенная российская техника на Харковщине (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом обращение со стороны РФ не всегда может увенчаться успехом для РФ. В целом такая ситуация и происходит – страны либо уже ничего не имеют, либо отказывают по разным причинам.

"Там не о ком разговаривать. Лукашенко то, что имел – дал. Кыргызстан и Таджикистан точно не будут оружие отдавать, потому как между собой воюют, Армения надула губы, ОДКБ "кинул" ее, она ничего РФ давать не будет, Казахстан занимает очень мудрую прокитайскую позицию и, соответственно, от него вряд ли что-то смогут получить российские военные", – уверен Селезнев.

В разведке при этом отмечают, что страны, которые Владимир Путин воспринимает как ближайших союзников, сознательно воздерживаются от прямой поддержки России – они видят, что происходит на фронте, а никто не хочет помогать слабым.

"Пока что Путин сам. Даже Лукашенко уже на таком широком шпагате сидит, что многие гимнасты могут позавидовать", – отметил Юсов.

Северная Корея не способна удовлетворить запросы России в полном объеме и все, чем она может помощь, по словам Юсова, – это самими корейцами. И то исключительно в качестве дармовой рабочей силы. Кстати, страны ОДКБ не смогли оказать поддержку РФ и командировать на украинский фронт свои армии. Те кадровые военные других национальностей, которых ловят наши войска на территории Украины, служат в ВС России.

"Пока что говорить о системном сотрудничестве Таджикистана или Кыргызстана в кадровых вопросах с Россией мы не можем. Но поиски длятся, я думаю, география может расширяться", – добавил представитель украинской разведки.

Одним из сильных условных "друзей" России остается Китай. У него мощная военно-производственная база, модернизированное вооружение и большие запасы комплектующих. Но Китай помогать РФ не спешит, несмотря на обращения Владимира Путина. Как минимум из-за нежелания попасть под международные санкции.

Экономика Китая очень плотно связана с Европой и США – китайские компании интегрированы в европейские и американские рынки и получают там прибыли гораздо большие, чем могут в перспективе получить от поставок оружия РФ.

"Есть вторичные санкции. США же предупредили, если какие-то страны будут поставлять оружие для России, нарвутся на вторичные санкции. Естественно, страны не будут рисковать. На России они зарабатывают миллионы, а на мире миллиарды", - сказал в комментарии РБК-Украина член финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

Вторичные санкции становятся серьезной угрозой для всех, кто пытается помочь России. По мнению Селезнева, тот же Иран, который поставил Кремлю дроны-камикадзе, по итогу получит определенные проблемы, связанные с действием пакета вторичных санкций. Также в РФ пытались наладить поставки из Индии, которая одно время закупала российское оружие в больших количествах, но и с этим тоже не сложилось.

Российская элита загоняет страну в еще большие санкции (Фото: GettyImages)

Таким образом, все, на что остается рассчитывать России для пополнения своих запасов – это контрабанда. Но и на нее полагаться не приходится – нелегальный ввоз не способен удовлетворить потребности Кремля в вооружении.

"Вопрос просто в объемах. Если им будет удаваться закупить на 20-30 миллионов в год в обход вторичных санкций, это одна история. А вот если им удастся закупать на 2-3 миллиарда, это уже совсем другая история. Это совсем другое соотношение угроз", - считает Мусиенко.

В РФ также не оставляют попыток мобилизовать, помимо граждан, собственный ВПК. Как утверждает Селезнев, министр обороны Сергей Шойгу одно время ездил в регионы и активно уговаривал военные производства "отдаться делу победы". Руководителей профильных предприятий пытаются убедить в том, как важно увеличить объемы производства товаров военной номенклатуры.

"Но для российской военной машины одних уговоров недостаточно. Тут должна работать система в комплексе, а сталинские методы управления ушли в прошлое вместе со смертью Сталина", – добавляет Селезнев.

ЗРК С-300 (Фото: mil.ru)

В комплексе с ВПК очень хорошо должен работать финансовый сектор. В идеале правительство делает государственный заказ и платит за выполнения этого заказа деньги. В Кремле задача усложняется тем, что этих денег нет. По информации Bloomberg, финансовый сектор РФ потерял сотни миллиардов долларов прямых убытков от санкций США и Европы. Помимо этого, около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ заморожены.

Пока у России все еще есть чем обстреливать украинские территории. Санкции, которые ввели западные и некоторые азиатские страны, безусловно, работают, но важно увеличивать их мощность, как и давление на российскую экономику и сектор военной промышленности. И, конечно, закрывать и не позволять образовываться брешам в санкционной политике. Иными словами, нужно оставить Россию с тем, что у нее есть – старым оружием, не выдерживающим конкуренции.