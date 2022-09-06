Путін у розпачі намагається купити снаряди в Північній Кореї, - New York Times

Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет в Північній Кореї, що є ознакою того, що глобальні санкції серйозно обмежили її ланцюжки поставок і змусили Москву звернутися за військовими поставками до країн-ізгоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Розкриття інформації американської розвідки відбулося через кілька днів після того, як Росія отримала перші партії безпілотників іранського виробництва, деякі з яких, за словами американських офіційних осіб, мали механічні проблеми.

Представники уряду США заявили, що рішення Росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, було ознакою того, що санкції і експортний контроль, введені Сполученими Штатами і Європою, заважають Москві отримувати припаси для своєї армії.

Сполучені Штати надали мало подробиць з розсекречених розвідувальних даних про озброєння, терміни або розмір партії. Офіційний представник США заявив, що, крім ракет малої дальності і артилерійських снарядів, Росія спробує закупити додаткове північнокорейське обладнання в майбутньому.

"Кремль повинен бути стурбований тим, що йому взагалі доводиться що-небудь купувати в Північній Кореї", - сказав Мейсон Кларк, який очолює російську групу в Інституті вивчення війни.

Перед вторгненням Росії в Україну Білий дім почав розсекречувати звіти розвідки про військові плани Москви, а потім розкривати ці матеріали спочатку союзникам в приватному порядку, а потім публічно. Після деякого затишшя у викриттях американський уряд знову почав розсекречувати інформацію, щоб привернути увагу до проблем російської армії, включаючи недавні розвіддані про покупку іранських безпілотників і проблеми російської армії з набором солдатів.

Як наголошується в публікації, масштабні економічні санкції, принаймні, поки, не завдали Росії шкоди. Ціни на енергоносії, що виросли після вторгнення, поповнили її казну і дозволили Москві пом'якшити наслідки відключення її банків від міжнародних фінансів і обмеження експорту та імпорту. Санкції проти окремих російських олігархів також не змогли підірвати владу президента Володимира Путіна.

Але американські офіційні особи заявили, що коли справа дійшла до здатності Росії відновити свої збройні сили, економічні дії Європи та Сполучених Штатів виявилися ефективними. Американські та європейські санкції заблокували можливість Росії купувати зброю або електроніку для виробництва цієї зброї.

Москва сподівалася, що Китай буде готовий порушити цей експортний контроль і продовжить постачати російську армію. Але останніми днями американські чиновники заявили, що, хоча Китай був готовий купувати російську нафту зі знижкою, Пекін, принаймні до цих пір, дотримувався експортного контролю, спрямованого проти військових Москви, і не намагався продавати ні військову техніку, ні компоненти.

Міністр торгівлі Джина Раймондо неодноразово попереджала Китай, що якщо Semiconductor Manufacturing International Corporation, найбільший китайський виробник комп'ютерних мікросхем, або інші компанії порушать санкції проти Росії, Сполучені Штати фактично закриють ці підприємства, позбавивши їх доступу до американських технологій.

Оскільки більшість країн діють обережно перед обличчям американського тиску, Росія зосередила свої зусилля на укладанні угод з Іраном і Північною Кореєю.

І Іран, і Північна Корея в значній мірі відрізані від міжнародної торгівлі через американських і міжнародних санкцій, а це означає, що жодна з країн не може багато втратити, укладаючи угоди з Росією. Будь-яка угода із закупівлі зброї у Північної Кореї буде порушенням резолюцій ООН, спрямованих на стримування розповсюдження зброї з Пхеньяну.

Однак неясно, наскільки закупівлі в Північній Кореї пов'язані з експортним контролем. У 152-міліметровому артилерійському снаряді або ракеті типу "Катюша", виробленої Північною Кореєю, немає нічого високотехнологічного, вважає Фредерік Каган, військовий експерт Американського інституту підприємництва.

Відчай Путіна

Офіційний представник США заявив, що нова угода з Північною Кореєю свідчить про розпач Москви. А Каган сказав, що звернення до Північної Кореї було ознакою того, що Росія, мабуть, не в змозі виробляти найпростішу техніку, необхідну для ведення війни.

"Єдина причина, по якій Кремль повинен купувати артилерійські снаряди або ракети у Північної Кореї або у когось ще, полягає в тому, що Путін не бажає або не може мобілізувати російську економіку для війни навіть на самому базовому рівні",-сказав Каган.

Обмеження ланцюжка військових поставок Росії є центральною частиною американської стратегії з ослаблення Москви з метою перешкодити як її військовим зусиллям в Україні, так і її майбутній здатності загрожувати своїм сусідам.

Протягом декількох місяців як з російських операцій в Україні, так і з викриттів уряду США було ясно, що високоточна зброя, така як крилаті ракети, часто виходить з ладу. На ранніх етапах війни половина або більше цих ракет або не стріляли, або не вражали цілі.

Російські запаси цієї високоточної зброї також виснажилися, що змушує генералів рідше покладатися на ракети і замість цього будувати свою стратегію на жорстоких артилерійських обстрілах, що спустошили міста в Східному регіоні України.

Розкриття інформації про те, що Росія шукає більше артилерійських боєприпасів, є ознакою того, що проблеми з постачанням Москви, ймовірно, глибші, ніж просто високотехнологічні компоненти для сучасних танків або високоточних ракет. Якщо Росія шукає більше артилерійських снарядів в Північній Кореї, то вона стикається з нестачею або може зіткнутися з нестачею в майбутньому, а її промислова база щосили намагається задовольнити військові потреби війни.

"Дуже ймовірно, що це свідчить про масовий провал російського військово-промислового комплексу, який, ймовірно, має глибоке коріння і дуже серйозні наслідки для російських збройних сил", - сказав Каган.

В останні тижні Україна активізувала атаки на російські склади боєприпасів. Українські сили використовували американську високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS і звіти американської розвідки для нанесення ударів в тилу і знищення складів з боєприпасами.

Хоча неясно, який вплив ці атаки мали на загальні запаси боєприпасів, Росія була змушена відступити і перемістити свої пункти зберігання боєприпасів, знизивши ефективність своїх артилерійських сил.

Також були ознаки того, що ефективність деяких російських артилерійських снарядів знизилася через проблеми зі зберіганням або погане обслуговування запасів боєприпасів. Щоб найбільш ефективно вражати війська противника, артилерійські снаряди розриваються в повітрі, безпосередньо перед тим, як впасти на землю. Але воронки, створені російськими артилерійськими силами влітку, показали, що багато з їхніх снарядів розривалися на землі, зменшуючи шкоду українським траншеях.

Хоча стан північнокорейських артилерійських снарядів неясно, в країні є великі запаси боєприпасів, наголошується в матеріалі.