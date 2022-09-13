ua ru
Вт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія намагається викупити у країн Центральної Азії радянські боєприпаси, - ГУР

Новость на русском →
Київ, Вівторок 13 вересня 2022 12:48
Росія намагається викупити у країн Центральної Азії радянські боєприпаси, - ГУР Фото: Росія намагається викупити у країн Центральної Азії радянські боєприпаси (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія намагається використовувати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Зокрема, Москва просить Таджикистан продати їй радянські боєприпаси до артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

"Кремль намагається використовувати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. В першу чергу РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів і запчастин до військової техніки", - розповіли у відомстві.

Так, нещодавно Федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до Міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом про передачу 220-мм реактивних снарядів в РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" і двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2.

Крім того, росіяни намагаються задіяти у війні громадян Таджикистану.

"Відставним військовим і співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з РФ і взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці", - зазначають у розвідці.

Також в чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з РФ або однієї з приватних військових компаній.

Нагадаємо, раніше Іран надав Росії свої безпілотники, а також запропонував шляхи для обходу санкцій. Крім того повідомлялося, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї.

Чому Росія просить допомоги у Ірану і КНДР, в інтерв'ю РБК-Україна пояснив Міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, російська т.зв. "друга армія світу" прорахувалася в забезпеченні ресурсами, почавши повномасштабне вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росіяни втрачають позиції, а ЗСУ продовжують контрнаступ: карти боїв на ранок 13 вересня
Росіяни втрачають позиції, а ЗСУ продовжують контрнаступ: карти боїв на ранок 13 вересня
DAILY
Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою