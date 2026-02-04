Связь без SIM-карты за несколько минут: в "Приват24" появился важный сервис для клиентов

Клиенты "ПриватБанка" могут отказаться от обычных SIM-карт и подключить связь "прямо в смартфоне". Для перехода на новую технологию понадобится лишь "Приват24" и несколько минут времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы банковского учреждения.
Украинцам рассказали, что для того, чтобы быть на связи со всеми своими родными, отныне достаточно оформить сервис eSIM просто в "Приват24".
Речь идет о том, что клиенты "ПриватБанка" могут легко подключиться к услугам связи всех ведущих украинских мобильных операторов:
Уточняется, что для этого нужно будет всего несколько минут, ведь получить eSIM можно прямо в приложении.
В целом технология eSIM (embedded SIM) - это виртуальная SIM-карта, которая выполняет те же функции, что и физическая.
При этом она встроена непосредственно в устройство и активируется программно (то есть вставлять карточку в слот - ненужно).
Поскольку eSIM не требует отдельного физического слота в смартфоне, пользователи могут:
Кроме того, технология обеспечивает дополнительный уровень безопасности - в случае потери телефона SIM-карту нельзя вытащить или подменить.
Для того чтобы приобрести цифровую SIM-карту, прежде всего необходимо убедиться, что ваш телефон поддерживает технологию eSIM.
Если это так, для оформления eSIM достаточно будет сделать всего несколько шагов:
"eSIM - это удобно и безопасно. Вы сможете оставаться на связи в любой ситуации, например повреждения или недоступности приобретения физической SIM-карты. "ПриватБанк" - берем и делаем", - подытожили в компании.
