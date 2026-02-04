RU

Общество Образование Деньги Изменения

Связь без SIM-карты за несколько минут: в "Приват24" появился важный сервис для клиентов

Активировать eSIM на смартфоне можно теперь через "Приват24" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Клиенты "ПриватБанка" могут отказаться от обычных SIM-карт и подключить связь "прямо в смартфоне". Для перехода на новую технологию понадобится лишь "Приват24" и несколько минут времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы банковского учреждения.

Читайте также: Без света и в мороз: сколько реально работает мобильная связь и интернет в Украине

О каком новом сервисе идет речь

Украинцам рассказали, что для того, чтобы быть на связи со всеми своими родными, отныне достаточно оформить сервис eSIM просто в "Приват24".

Речь идет о том, что клиенты "ПриватБанка" могут легко подключиться к услугам связи всех ведущих украинских мобильных операторов:

  • Kyivstar;
  • Vodafone;
  • lifecell.

Уточняется, что для этого нужно будет всего несколько минут, ведь получить eSIM можно прямо в приложении.

"Приват24" позволяет купить eSIM ведущих операторов связи (инфографика: privatbank.ua)

Что такое технология eSIM и чем полезна

В целом технология eSIM (embedded SIM) - это виртуальная SIM-карта, которая выполняет те же функции, что и физическая.

При этом она встроена непосредственно в устройство и активируется программно (то есть вставлять карточку в слот - ненужно).

Поскольку eSIM не требует отдельного физического слота в смартфоне, пользователи могут:

  • использовать до 5 eSIM одновременно;
  • совмещать физическую SIM с цифровой.

Кроме того, технология обеспечивает дополнительный уровень безопасности - в случае потери телефона SIM-карту нельзя вытащить или подменить.

Как оформить eSIM через "Приват24"

Для того чтобы приобрести цифровую SIM-карту, прежде всего необходимо убедиться, что ваш телефон поддерживает технологию eSIM.

Если это так, для оформления eSIM достаточно будет сделать всего несколько шагов:

  • зайти в "Приват24";
  • перейти к сервису "eSIM";
  • выбрать нужного оператора и доступный тариф;
  • оплатить все карточкой;
  • получить QR-код на электронную почту;
  • активировать eSIM на смартфоне.

"eSIM - это удобно и безопасно. Вы сможете оставаться на связи в любой ситуации, например повреждения или недоступности приобретения физической SIM-карты. "ПриватБанк" - берем и делаем", - подытожили в компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что благодаря сотрудничеству "ПриватБанка" с ведущими мобильными операторами Украины, клиенты "Приват24" получают возможность пользоваться онлайн-банкингом и не платить за использованный в это время мобильный интернет.

Кроме того, мы сообщали о снятии наличных по новым правилам - что и для кого изменил "ПриватБанк".

Читайте также, почему кредитный лимит дают не всем - каковы возрастные ограничения для карт "ПриватБанка".

КиевстарПриватБанкзв'язокпослугиприват 24life:)Vodafone УкраинаМобильный трафикСмартфоны