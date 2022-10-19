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В Беларуси отрицают проведение мобилизации, но гражданам приходят повестки на военные сборы

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Среда 19 октября 2022 10:52
В Беларуси отрицают проведение мобилизации, но гражданам приходят повестки на военные сборы Фото: в Беларуси отрицают проведение мобилизации, но гражданам приходят повестки на военные сборы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусы начали получать повестки на военные сборы, при этом Министерство обороны отрицает проведение мобилизации и заявляет о "военно-учетной проверке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларускі Гаюн.

Отмечается, что повестки пришли некоторым жителям Минска и Гродно, а датой явки указано 18 или 21 октября. Среди причин получения повесток выделяют:

  • "Военные сборы с 21 октября по 4 ноября". С собой необходимо иметь личные вещи и туалетные принадлежности.
  • "Вопросы воинского учета, военные сборы". При себе иметь военный билет.
  • "Мероприятия воинских сборов".

Сообщается, что повестки преимущественно приходят людям, которые прошли службу в 5-й ССО в Марьиной Горке, именно их призывают на военные сборы. Кроме того, есть данные, что повестки приходят бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также дембелям ВДВ.

По словам одного из источников активистов, сборы дембелей 5-й ССО проводятся, чтобы "произвести переподготовку". Также есть ряд случаев, когда за призывником приходит сотрудник военкомата сразу с милиционером.

При этом Минобороны Беларуси сообщает, что в стране проводится военно-учетная проверка, в ходе которой граждане вызываются для сверки имеющихся данных путем личного общения с ними по месту работы (учебы), а также по месту жительства в местных органах власти и военных комиссариатах. При этом вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повестками.

Также в ведомстве отмечают, что в стране не проводятся мобилизационные мероприятия.

Напомним, по данным украинского Генштаба, в Беларуси проводится скрытая мобилизация под видом учебных сборов.

Также отметим, что в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран.

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