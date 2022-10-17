Стало известно, сколько солдат и техники Россия направит в Беларусь
Из России в Беларусь для задействования в составе региональной группировки войск прибудут до 9 тысяч солдат. Также РФ планирует направить танки и минометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерия Ревенко в Twitter.
"Общая численность к прибытию в Республику Беларусь составит до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм", - написал Ревенко.
Напомним, ранее стало известно, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о размещении солдат РФ на территории Беларуси в рамках развертывания региональной группировки войск.
Более детально о новых договоренностях лидеров Беларуси и России можете узнать в материале РБК-Украина.
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