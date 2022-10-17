Стало известно, сколько солдат и техники Россия направит в Беларусь

Иллюстративное фото: названо количество солдат и техники, которые РФ направит в Беларусь (Getty Images)

Из России в Беларусь для задействования в составе региональной группировки войск прибудут до 9 тысяч солдат. Также РФ планирует направить танки и минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерия Ревенко в Twitter.