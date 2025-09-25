ua en ru
Встреча Зеленского и Генсека НАТО: что обсуждали

Нью-Йорк, Четверг 25 сентября 2025 02:00
Встреча Зеленского и Генсека НАТО: что обсуждали Фото: встреча Владимира Зеленского и Марка Рютте (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили эффективность и дальнейшее расширение инициативы PURL

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского в Telegram.

Во время встречи глава государства поблагодарил за поддержку Украины и особо отметил PURL - совместную инициативу НАТО и США, которая позволяет покупать американское оружие при финансовой поддержке стран - членов Альянса.

Владимир Зеленский отметил, что за два месяца с начала ее создания наполнение программы составляет 2,1 млрд долл. и важно увеличивать количество взносов и стран, участвующих в ней.

Отдельно речь шла об угрозах от эскалации российской агрессии.

"Нарушение воздушного пространства стран - членов НАТО - это не ошибки, а целенаправленные действия России", - убежден Зеленский.

Как писало РБК-Украина, Владимир Зеленский разговаривал с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам Зеленского, Украина передала партнерам актуальную потребность в системах и ракетах ПВО, наличие которых может существенно повлиять на ход событий и ограничить возможности России продолжать войну.

Администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL16 сентября.

