Зустріч Зеленського і Генсека НАТО: що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили ефективність і подальше розширення ініціативи PURL
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського у Telegram.
Під час зустрічі глава держави подякував за підтримку України та особливо відзначив PURL - спільну ініціативу НАТО та США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн - членів Альянсу.
Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від початку її створення наповнення програми становить 2,1 млрд дол., і важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть у ній участь.
Окремо йшлося про загрози від ескалації російської агресії.
"Порушення повітряного простору країн - членів НАТО - це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії", - переконаний Зеленський.
За словами Зеленського, Україна передала партнерам актуальну потребу в системах і ракетах ППО, наявність яких може істотно вплинути на перебіг подій та обмежити можливості Росії продовжувати війну.
Адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL16 вересня.