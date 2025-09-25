Зустріч Зеленського і Генсека НАТО: що обговорювали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського у Telegram.

Під час зустрічі глава держави подякував за підтримку України та особливо відзначив PURL - спільну ініціативу НАТО та США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн - членів Альянсу.

Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від початку її створення наповнення програми становить 2,1 млрд дол., і важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть у ній участь.

Окремо йшлося про загрози від ескалації російської агресії.

"Порушення повітряного простору країн - членів НАТО - це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії", - переконаний Зеленський.