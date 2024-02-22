Встреча Зеленского с фракцией "СН" и прогноз Буданова о контрнаступлении: новости за 21 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за 2 года провел встречу с фракцией "Слуга народа". Тем временем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал прогноз об украинском контрнаступлении.

Более детально о том, что произошло в среду, 21 февраля, - в материале РБК-Украина .

Зеленский впервые за 2 года встретился с фракцией "Слуга народа". Арахамия раскрыл подробности

Украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел встречу с фракцией "Слуга народа", рассказал лидер фракции Давид Арахамия.

По его словам, во время встречи президент и члены фракции обсудили "самое главное для победы".

ВСУ смогут начать новое контрнаступление в 2025 году: Буданов назвал условие

Вооруженные силы Украины смогут начать новое контрнаступление в 2025 году, рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Он уточнил, что это возможно, если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные.

В Кабмине определились с размером индексации пенсий: на сколько вырастут выплаты с 1 марта

Индексацию пенсий в 2024 году планируется произвести с коэффициентом 1,079. Минимальный размер повышения составит 100 гривен, максимальный - 1 577 гривен.

Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против России

Послы Европейского союза одобрили очередной пакет санкций против России.

Новый пакет включает в себя около 200 юридических и физических лиц, но не содержит новых секторальных мер.

Россия стянула на захваченные территории 470 тысяч военных, - ГУР

Российская Федерация взыскала на сухопутную часть Украины около 470 тысяч военнослужащих, рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, РФ также усилила в преддверии "выборов" прикрытие государственной границы на территории Белгородской, Курской и Брянской областей.

Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе: Мы не должны это затягивать

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к правительству и президенту Польши Анджею Дуде на фоне польских протестов.

Он предложил премьеру Польши Дональду Туску и президенту Анджею Дуде встретиться на границе Польши с Украиной.

Иран передал России сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км, - Reuters

Иран якобы предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет, сообщило Reuters.

Они способны уничтожать цели на расстоянии до 700 километров.

Законопроект о мобилизации рассмотрят в Раде не раньше марта, - источник

Законопроект о мобилизации будут рассматривать в Верховной раде во втором чтении не раньше марта. Причина - большое количество правок, рассказал источник РБК-Украина в "Слуге народа".