Встреча Зеленского с фракцией "СН" и прогноз Буданова о контрнаступлении: новости за 21 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский впервые за 2 года провел встречу с фракцией "Слуга народа". Тем временем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал прогноз об украинском контрнаступлении.
Более детально о том, что произошло в среду, 21 февраля, - в материале РБК-Украина.
Зеленский впервые за 2 года встретился с фракцией "Слуга народа". Арахамия раскрыл подробности
Украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел встречу с фракцией "Слуга народа", рассказал лидер фракции Давид Арахамия.
По его словам, во время встречи президент и члены фракции обсудили "самое главное для победы".
ВСУ смогут начать новое контрнаступление в 2025 году: Буданов назвал условие
Вооруженные силы Украины смогут начать новое контрнаступление в 2025 году, рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов.
Он уточнил, что это возможно, если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные.
В Кабмине определились с размером индексации пенсий: на сколько вырастут выплаты с 1 марта
Индексацию пенсий в 2024 году планируется произвести с коэффициентом 1,079. Минимальный размер повышения составит 100 гривен, максимальный - 1 577 гривен.
Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против России
Послы Европейского союза одобрили очередной пакет санкций против России.
Новый пакет включает в себя около 200 юридических и физических лиц, но не содержит новых секторальных мер.
Россия стянула на захваченные территории 470 тысяч военных, - ГУР
Российская Федерация взыскала на сухопутную часть Украины около 470 тысяч военнослужащих, рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.
По его словам, РФ также усилила в преддверии "выборов" прикрытие государственной границы на территории Белгородской, Курской и Брянской областей.
Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе: Мы не должны это затягивать
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к правительству и президенту Польши Анджею Дуде на фоне польских протестов.
Он предложил премьеру Польши Дональду Туску и президенту Анджею Дуде встретиться на границе Польши с Украиной.
Иран передал России сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км, - Reuters
Иран якобы предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет, сообщило Reuters.
Они способны уничтожать цели на расстоянии до 700 километров.
Законопроект о мобилизации рассмотрят в Раде не раньше марта, - источник
Законопроект о мобилизации будут рассматривать в Верховной раде во втором чтении не раньше марта. Причина - большое количество правок, рассказал источник РБК-Украина в "Слуге народа".
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