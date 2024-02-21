Россия стянула на захваченные территории 470 тысяч военных, - ГУР

Российская Федерация взыскала на сухопутную часть Украины около 470 тысяч военнослужащих. РФ также усилила в преддверии "выборов" прикрытие государственной границы на территории Белгородской, Курской и Брянской областей.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о том, что изменилось за это время, - то это численность группировки, развернутой на нашей территории. Сейчас сухопутный компонент, сухопутная часть группировки, которая расположена на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих. И это только сухопутный компонент, я не беру авиацию, не считаем сюда военно-морской флот, который тоже привлекается к проведению операций, к нанесению ударов", - сказал Скибицкий.

По его словам, сейчас в российской армии появился новый компонент, которого не было в начале полномасштабного вторжения. Речь о группировке войск росгвардии.

"На сегодня на временно оккупированных территориях развернута группировка войск росгвардии. Это почти 33 тысячи военнослужащих. Это те люди, которые обеспечивают деятельность оккупационной власти, охрану стратегических объектов и при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях", - рассказал он.

Кроме этого за последние два года появилась группировка т.н. прикрытия государственной границы РФ. Это военные, которые базируются на территории трех областей России - Белгородская, Курская, Брянская. Вероятно, это связано с тем, что Украина будет проводить "более активные, ответные действия на территории РФ".

"Возможно, это и необходимо: переносить войну на территорию России. Там они сосредоточили группировку около 30 тысяч военнослужащих. В последнее время они были тоже усилены подразделениями 116 бригады росгвардии, которая была переброшена. Три батальона были переброшены из нашего Мариуполя на территорию Белгородской области. Как они тоже признают, для того, чтобы гарантировать безопасность и проведение выборов вечно живого Путина. Это вот такие изменения, которые в основном произошли именно в численности сухопутного компонента", - добавили Скибицкий.

В ГУР считают, что очень важным изменением за эти два года является изолирование Черноморского флота, ведь все основные боевые корабли РФ находятся в Новороссийске.

"В Севастополь они только могут заходить для пополнения боеприпасов, перезарядки или, если это необходимо, когда они выполняют боевое дежурство. А так вся активность Черноморского флота - у побережья Крыма или в восточной части Черного моря. Мы полностью обеспечили на сегодня возможность контролировать в огневом плане, возможность наносить удары по Черноморскому флоту, если он будет заходить в северо-западную часть. И это нам дало возможность возобновить работу морского коридора", - подчеркнул он.

Обострение на фронте

Напомним, украинские силы вышли из Авдеевки, заняв более выгодные позиции дальше города. Командующий Таврическим направлением сообщил, что некоторое количество украинских бойцов попало в плен.

Добавим, что оккупационные войска пытаются взять Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация в этом направлении стала критической. Бойцов Третьей штурмовой бригады передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

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