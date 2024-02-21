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ВСУ смогут начать новое контрнаступление в 2025 году: Буданов назвал условие

Среда 21 февраля 2024 11:23
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ВСУ смогут начать новое контрнаступление в 2025 году: Буданов назвал условие Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины смогут начать новое контрнаступление в 2025 году. Однак для этого есть условие.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные, то в 2025 году она сможет начать новое контрнаступление против ослабленного противника", - заявил он.

В недавнем исследовании лондонского аналитического центра Royal United Services Institute говорится, что российские силы, скорее всего, достигнут пика к концу года, а в 2025 году будут испытывать все большую нехватку боеприпасов и бронетехники.

Есть еще один фактор: будет ли оказана дополнительная поддержка со стороны США, блокируемая республиканцами в Конгрессе.

"Будут ли они готовы обеспечить нас припасами на весь год, пока мы готовимся, или нет? Это интересный вопрос", - заявил Буданов.

Контрнаступление ВСУ

Летом 2023 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке Украины. ВСУ удалось уволить более десятка населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Но главной цели – продвижения к Азовскому морю – не удалось достичь.

В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собирают ресурсы для новых операций в 2024 году.

В свою очередь новый главком Александр Сырский говорил, что украинские военные перешли на новый этап ведения войны против РФ, целью которого является истощение противника.

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Кирилл Буданов ГУР Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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