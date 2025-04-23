Встреча Виткоффа и Путина состоится в пятницу, - Axios

Запланированная встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Москве состоится в конце этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам американского чиновника, Уиткофф должен встретиться с главой Кремля в пятницу, 25 апреля, для переговоров о завершении войны в Украине.

Как пишет Sky News, похоже, что Уиткофф уже направляется в Москву на очередной раунд переговоров с Путиным. Издание ссылается на данные бортовых радаров, которые показывают, что самолет с переговорщиком Трампа, предположительно, вылетел из Парижа и направляется в Россию.

Встреча Виткоффа с Путиным

Напомним, вчера в Кремле сообщили, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может уже на этой неделе посетить Москву.

В то же время там не уточнили дату визита и может ли российский диктатор Владимир Путин встретиться с Уиткоффом.

Позже в Белом доме подтвердили визит спецпосланника в Москву. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры по завершению войны в Украине продолжаются, и Уиткофф должен продолжить переговоры с Путиным по этому поводу.

Стоит отметить, что спецпредставитель президента США уже встречался с Путиным 11 апреля. Их встреча длилась почти пять часов. Главной темой переговоров была Украина.

В частности, после встречи с российским диктатором Уиткофф заявил, что ключ к так называемому мирному соглашению между РФ и Украиной - это вопрос "пяти территорий".

Мирный план США

Добавим, что сейчас, по данным западных СМИ, США пытаются продвигать свой мирный план по Украине. Однако он противоречит позиции Украины, в частности, якобы предусматривает отказ от территорий и НАТО. На что еще вчера президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет признавать Крым и другие оккупированные территории российскими.