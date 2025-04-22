Уиткофф снова едет к Путину: в Кремле назвали сроки

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может уже на этой неделе посетить Москву.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

Помощник российского диктатора не уточнил дату визита и не рассказал, может ли глава Кремля Владимир Путин встретиться с Уиткоффом.

"Ждем (Уиткоффа - ред.)", - сказал Ушаков, комментируя возможный визит спецпредставителя президента США на этой неделе.

Визиты Уиткоффа

Напомним, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку уже три раза посещал Москву. Во время каждого из визитов он встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

На таких встречах обсуждались перспективы завершения войны России против Украины.

При этом уже завтра, 23 апреля, американские чиновники встретятся с украинскими, британскими и французскими, чтобы обсудить возможность завершения войны РФ против Украины.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, главной задачей украинской делегации является безусловное прекращение огня с Россией. По его словам, перемирие станет первым шагом на пути к миру.

Детальнее об американских планах по завершению войны - в материале РБК-Украина.

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