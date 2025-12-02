Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно

Главное:

Начало встречи Уиткоффа с Путиным в Кремле ожидается в 16:00.

В составе американской делегации только посланник Уиткофф и Джаред Кушнер (зять Трампа).

Перед переговорами в Москве между США и Украиной состоялись консультации в Женеве и Флориде. Рамки мирного плана обновили.

Путин не отказывается от максималистских требований.

Ранее Уиткофф попал в скандал из-за его телефонных разговоров с представителями Кремля.

Ожидается, что встреча между Уиткоффом и Путиным в Кремле начнется в 16:00 по киевскому времени.

Зарегистрированный в США самолет Bombardier Global 7500, которым пользуется Уиткофф, приземлился в московском аэропорту "Внуково" около 12:45 (по Киеву).

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что вместе со спецпосланником американского президента будет Дональда Трампа - Джаред Кушнер.

Больше, по словам Пескова, "никого в американской делегации не будет", кроме переводчиков.

На вопрос о том, сколько времени отводится на встречу, в Кремле ответили: "Сколько потребуется".

Однако перед встречей в Москве фактически признали, что не заинтересованы в прекращении войны, ведь Кремль настаивает на "достижении целей" так называемой "СВО".

Что предшествовало переговорам Уиткоффа и Путина

Отметим, что активизация давления по заключению мирного соглашения между Украиной и РФ состоялась еще в ноябре. Тогда американские военные под руководством генерала Дона Дрисколла привезли в Киев так называемый "мирный план".

Сегодня же Уиткофф в Москве встретится с Путиным, чтобы обсудить последние предложения по завершению полномасштабного вторжения России в Украину, которые легли в рамку так называемого "мирного плана" США, который претерпел изменения.

Перед этими правками между представителями США и Украины состоялись длительные переговоры. Сначала в Женеве, а затем во Флориде.

В переговорах участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер (зять Трампа), от Украины - секретарь СНБО Рустем Умеров, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Президент Владимир Зеленский, который накануне посетил Париж и встретился с Эммануэлем Макроном, отметил, что последняя версия мирного плана "выглядит лучше".

Украинский лидер заявил, что уже получил подробный отчет от своей делегации после завершения встреч с США. По его словам, обсуждались "вещи, которые не могут звучать по телефону".

Зеленский сообщил, что работа велась на основе "женевского документа", и этот документ был доработан. Разведки Украины и США обсудили перспективы реализации шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня.

"Фиксируем, что россияне уже начали новые дезинформационные кампании, учитывая подготовку их встреч с американской стороной", - предупредил Зеленский.

Глава Кремля не готов идти на уступки

На прошлой неделе Путин заявил, что предложения президента США Дональда Трампа по завершению войны "могут стать основой для будущих договоренностей", однако окончательного варианта соглашения, по его словам, "пока нет".

В то же время он не дал никаких сигналов о готовности отказаться от максималистских российских требований.

Более того, перед встречей с Уиткоффом российский диктатор вчера якобы посетил "фронт" и ему доложили о так называемом захвате Волчанска на Харьковщине и Покровска в Донецкой области. В Генштабе уже опровергли эти заявления россиян.

Отметим, что Россия впервые пыталась оккупировать Покровск в июле 2024 года. Впрочем, украинское наступление в Курской области в августе помогло снизить давление на город, поскольку Москве пришлось перебросить войска для отражения удара.

После вытеснения украинских подразделений из Курщины, при поддержке северокорейских солдат, противник возобновил интенсивные атаки с попыткой захватить Покровск.

Что известно о мирном плане США

Уиткофф, который в этом году встретится с Путиным уже в шестой раз, продвигал 28-пунктный план, разработанный вместе с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым.

Эти предложения предусматривали уступки, которые Украина неоднократно отвергала, и шокировал европейских чиновников, которые ничего не знали о данных предложениях.

В частности, в нем говорилось о сокращении украинского войска до 600 тысяч, сдачи россиянам Донбасса, а также отказе Украины от НАТО.

Предварительно, после американо-украинских переговоров план сократили с 28 до 19 пунктов, и в нем украинские интересы были учтены.

Самые сложные вопросы, как ожидает Киев, должны обсуждаться на уровне Зеленский-Трамп. Однако президент США заявил, что готов встретиться с ним или с Путиным только после того, как будет достигнута договоренность

Кто такой Стив Уиткофф

Стивен Чарльз Уиткофф является американским миллиардером-застройщиком, который стал посланником президента США и имеет дружеские отношения с Дональдом Трампом.

Сейчас он играет ключевую роль в усилиях Трампа по достижению соглашения о прекращении войны в Украине, а ранее помог в достижении прекращения огня в войне между Израилем и Газой.

Уиткофф и Трамп знакомы почти 40 лет. И, как пишут западные медиа, именно это добавляет 67-летнему бизнесмену влияния. Американские чиновники говорят, что он является "доброжелательным посланником нестабильного лидера", способного мгновенно переходить от бурной поддержки к публичной ругани, в значительной степени в зависимости от того, кто слушает Трампа.

Именно Уиткофф недавно прославился из-за опубликованных "пленок" информагентством Bloomberg. Согласно опубликованным записям телефонных разговоров, 14 октября он предложил работать над мирным планом для Украины по примеру соглашения Трампа по Газе.

В разговоре с помощником главы Кремля Юрием Ушаковым он советовал, как Путину лучше представить Трампу "мирный план" по Украине.

Аналогичные обсуждения состоялись 29 октября между Ушаковым и уже Кириллом Дмитриевым, еще одним высокопоставленным советником Кремля, который является главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и также участвовал в переговорах РФ и США в этом году.

После слива данных разговоров в Конгрессе США призвали отстранить Уиткоффа от переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Однако Трамп, комментируя "сливы" разговоров, заявил, что в таких консультациях "нет ничего необычного".

"Потому что ему нужно "продать" это Украине. Ему нужно "продать" Украину России. Так работает посредник по сделкам. Нужно сказать: "Смотрите, они хотят вот этого". Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом", - сказал Трамп.