"Встреча Украины и РФ в Стамбуле крайне важная": Трамп назвал ожидания

"Встреча в четверг России и Украины - крайне важная. Я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, из нее может выйти что-то хорошее. Прекратить кровопролитие - это ужасно, это бойня", - отметил американский лидер.

По его словам, украинские и российские солдаты убивают друг друга в масштабах, которые никто не видел со времен Второй мировой войны. И убийства продолжаются каждую неделю.

"Много боев с использованием дронов. Это совершенно новая форма войны. Это жестокая и беспощадная война", - добавил он.