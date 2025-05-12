"Зустріч України та РФ у Стамбулі вкрай важлива": Трамп назвав очікування

Можлива зустріч України та Росії в четвер, 15 травня, має привести до хороших результатів. Кровопролиття необхідно зупинити.
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп.
"Зустріч у четвер Росії та України - вкрай важлива. Я наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася. Думаю, з неї може вийти щось хороше. Припинити кровопролиття - це жахливо, це бійня", - зазначив американський лідер.
За його словами, українські та російські солдати вбивають один одного в масштабах, яких ніхто не бачив з часів Другої світової війни. І вбивства тривають щотижня.
"Багато боїв із використанням дронів. Це абсолютно нова форма війни. Це жорстока і нещадна війна", - додав він.
Нагадаємо, вчора, 11 травня, російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори. Він хоче, щоб зустріч української та російської делегацій відбулася 15 травня у Стамбулі.
У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що він готовий особисто приїхати до Стамбула 15 травня для переговорів із Путіним. Також він звернув увагу, що необхідно вже відсьогодні, 12 травня, розпочати припинення вогню щонайменше на 30 днів.
Варто зауважити, що таку пропозицію Путін зробив на тлі ультиматуму Заходу. Представник німецького уряду Стефан Корнеліус зазначив, що Росія до кінця дня має дати відповідь на пропозицію про перемир'я з Україною на 30 днів. Якщо вона відмовиться, Європа посилить санкції.
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