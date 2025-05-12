"Зустріч України та РФ у Стамбулі вкрай важлива": Трамп назвав очікування

"Зустріч у четвер Росії та України - вкрай важлива. Я наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася. Думаю, з неї може вийти щось хороше. Припинити кровопролиття - це жахливо, це бійня", - зазначив американський лідер.

За його словами, українські та російські солдати вбивають один одного в масштабах, яких ніхто не бачив з часів Другої світової війни. І вбивства тривають щотижня.

"Багато боїв із використанням дронів. Це абсолютно нова форма війни. Це жорстока і нещадна війна", - додав він.