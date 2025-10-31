RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Встречу Трампа и Путина в Будапеште отменили после жестких требований Москвы, - FT

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты отменили встречу президента Дональда Трампа в Будапеште с российским диктатором Владимиром Путиным после поступления из России "жестких требований" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Источники издания утверждают, что позиция Москвы была слишком жесткой, и это не устроило Вашингтон.

Также сообщается, что решение об отмене ранее запланированного двустороннего саммита было принято после "напряженного" телефонного разговора на высшем дипломатическом уровне.

 

Что предшествовало

16 октября Трамп и Путин после телефонного разговора заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом проведения двустороннего саммита выбрали столицу Венгрии.

Его подготовкой должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, однако вскоре Трамп отменил саммит.

Согласно информации СМИ, РФ не изменила свои максималистские требования по вопросу завершения войны в Украине. При этом сам Трамп публично сказал что "не хочет тратить свое время впустую".

Кроме того, в ночь на 23 октября Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний страны-агрессора "Роснефть" и "Лукойл". Минфин США также призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня.

Отметим, президент США сообщил, что готов снова встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но только при условии, что будет заключено соглашение о завершении войны в Украине.

При этом в Кремле заявили, что Путин якобы готов к встрече с американским президентом. В то же время четкого понимания даты ее проведения пока нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВстреча Трампа и Путина