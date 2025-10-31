Встречу Трампа и Путина в Будапеште отменили после жестких требований Москвы, - FT

Что предшествовало

16 октября Трамп и Путин после телефонного разговора заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом проведения двустороннего саммита выбрали столицу Венгрии.

Его подготовкой должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, однако вскоре Трамп отменил саммит.

Согласно информации СМИ, РФ не изменила свои максималистские требования по вопросу завершения войны в Украине. При этом сам Трамп публично сказал что "не хочет тратить свое время впустую".

Кроме того, в ночь на 23 октября Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний страны-агрессора "Роснефть" и "Лукойл". Минфин США также призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня.

Отметим, президент США сообщил, что готов снова встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но только при условии, что будет заключено соглашение о завершении войны в Украине.

При этом в Кремле заявили, что Путин якобы готов к встрече с американским президентом. В то же время четкого понимания даты ее проведения пока нет.