Встреча Трампа и Зеленского и продвижение ВСУ в Донецкой области: новости за 18 августа

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. К ним также присоединились ряд европейских лидеров. Они обсуждали условия завершения войны в Украине.

ВСУ продвинулись вперед и зачистили шесть населенных пунктов в Донецкой области

Силы обороны Украины за последние две недели зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области и нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, с 4 по 17 августа украинские военные совместно с подразделениями 1-го корпуса НГУ "Азов" полностью зачистили села Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

В результате боев российские войска потеряли почти тысячу военных убитыми, более 350 ранеными, еще 37 оккупантов попали в плен.

Также подразделения ВСУ уничтожили и повредили 11 танков, 8 боевых бронированных машин, более сотни единиц автомобильной техники, одну реактивную систему залпового огня, 22 пушки и 106 беспилотников.

Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ

По словам президента США Дональда Трампа, очень скоро может состояться новый обмен пленными между Украиной и Россией. Речь идет о более чем тысяче человек.

"Думаю, мы увидим положительные шаги. Я знаю, есть более тысячи пленных, и я знаю, они (россияне, - ред.) их должны отпустить очень скоро, может, немедленно", - сказал Трамп.

В то же время подробностей относительно возможного обмена пленными американский лидер не рассказал.

Силы обороны ударили по НПС "Никольское" в РФ

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ.

Последствия удара включают пожар на объекте и полную остановку перекачки нефти по трубопроводу "Дружба".

По данным Генштаба ВСУ, НПС "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск.

РФ повторно ударила по нефтебазе SOCAR возле Одессы

Россияне нанесли удар дронами-камикадзе "Шахед" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесском районе в ночь на 18 августа. Это уже вторая атака за последние две недели.

Как стало известно, после серии прямых попаданий возник мощный пожар. Были повреждены все резервуары, насосная станция, операторские помещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение. Объем хранения топлива на базе превышает 16 тысяч кубометров.