Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ

Понедельник 18 августа 2025 22:33
Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ
Автор: Татьяна Степанова

Очень скоро может состояться новый обмен пленными между Украиной и Россией. Речь идет о более чем тысяче человек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

"Думаю, мы увидим положительные шаги. Я знаю, есть более тысячи пленных, и я знаю, они (россияне, - ред.) их должны отпустить очень скоро, может, немедленно", - сказал Трамп.

В то же время подробностей относительно возможного обмена пленными американский лидер не рассказал.

Обмен пленными

Напомним, во время первого и второго раунда переговоров Украины и России в Стамбуле состоялись договоренности по обмену пленными. Сначала в формате "1000 на 1000", а затем об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Также 14 августа между Россией и Украиной состоялся уже 67-й обмен пленными.

В рамках обмена освободили 33 военных, включая защитников Мариуполя, военных моряков, пограничников и 10 офицеров, а также 51 гражданского.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил, что этот обмен стал особенным, поскольку удалось освободить людей, незаконно задержанных еще до начала полномасштабного вторжения и приговоренных к длительным срокам заключения - от 10 до 18 лет.

Один из освобожденных провел в плену 4013 дней, начиная с 2014 года. Кроме того, среди вернувшихся есть три женщины из Донецкой и Луганской областей, в том числе учительница начальных классов, лишенная свободы в 2019 году.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.

