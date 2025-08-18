ВСУ продвинулись вперед и зачистили шесть населенных пунктов в Донецкой области, - Генштаб
Силы обороны Украины за последние две недели зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области и нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
С 4 по 17 августа украинские военные совместно с подразделениями 1-го корпуса НГУ "Азов" полностью зачистили села Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.
В результате боев российские войска потеряли почти тысячу военных убитыми, более 350 ранеными, еще 37 оккупантов попали в плен.
Также подразделения ВСУ уничтожили и повредили 11 танков, 8 боевых бронированных машин, более сотни единиц автомобильной техники, одну реактивную систему залпового огня, 22 пушки и 106 беспилотников.
На направлении Доброполье продолжаются стабилизационные мероприятия. Только за минувшие сутки украинские военные взяли в плен еще семерых российских военных.
Кроме того, силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск вместе со смежными подразделениями был зачищен город Покровск от остатков российских диверсионных групп.
Украинские подразделения также продвинулись вперед на нескольких участках и закрепились на новых позициях.
Ситуация на фронте
Напомним, что за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновений.
Самым горячим остается Покровское направление, где украинские воины отбили 58 наступательных штурмовых действий противника.
Кроме того, воинские части ДШВ ВС Украины освободили населенные пункты Золотой Колодец и Петровка в Донецкой области.