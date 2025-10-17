ua en ru
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала

Пятница 17 октября 2025 07:50
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 17 октября, между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским пройдет встреча. По киевскому времени она начнется вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ресурс Roll Call, который отслеживает график встреч лидера США.

Согласно сервису, встреча глав государств начнется в 20:00 по киевскому времени. Переговоры состоятся в неформальной обстановке за обедом и будут закрыты для прессы.

Также указано, что после этой встречи, в 22:00, Дональд Трамп отправится во Флориду.

Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала

Неожиданный разговор с Путиным накануне разговора Трампа и Зеленского

Напомним, что исходя из заявлений лидеров и информации в СМИ, Трамп и Зеленский намерены обсудить возможную передачу ракет "Томагавк" Украине, усиление украинской ПВО, и даже планы Украины пойти в наступление.

По данным Axios, Зеленский прибыл в четверг в США и был оптимистично настроен на предстоящую встречу. Однако вчера Трамп, судя по всему, неожиданно, провел телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего анонсировал с ним новый саммит в Венгрии. Встреча должна состоятся в ближайшие две недели.

Изданию Axios стало известно, что Зеленский и его команда были удивлены этими заявлениями Трампа.

Также стоит отметить, что после этих переговоров президент США сделал неоднозначное заявление о "Томагавках". Накануне он говорил, что решение о передаче Украине фактически принято, но вчера сказал, что у США много этих ракет, но они нужны непосредственно Америке и страна не может исчерпать свой запас. Был ли это фактический отказ Украине, пока неясно.

