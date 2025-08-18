ua en ru
Вэнс примет участие в переговорах Трампа и Зеленского, - ABC News

США, Понедельник 18 августа 2025 15:25
Вэнс примет участие в переговорах Трампа и Зеленского, - ABC News Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

В понедельник, 18 августа, в 20:15 по Киеву, начнется двусторонняя встреча президентов Трампа и Зеленского. К переговорам присоединится и вице-президент США Джей Ди Венс, который во время февральской встречи лидеров в Овальном кабинете фактически спровоцировал конфликт с Зеленским.

Уже в 22:00 по киевскому времени начнется многосторонняя встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.

Чем известен Вэнс

Напомним, Вэнс уже участвовал в подобной встрече в Овальном кабинете в феврале. Тогда он неоднократно вмешивался в дискуссию и открыто критиковал Зеленского за якобы "неблагодарность" в отношении помощи США во время войны.

Накануне саммита на Аляске Вэнс заявил, что США планируют встречу между Зеленским и российским диктатором Путиным для обсуждения возможностей прекращения войны. В то же время он подчеркнул, что конкретной даты еще нет.

Несмотря на предыдущие громкие заявления, вице-президент публично подчеркнул, что США не будут вести переговоры с Россией о прекращении войны без участия Украины и ее партнеров. Это стало важным сигналом как для Киева, так и для европейских союзников.

