RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Встреча отменена? Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ на фоне событий в Иране

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Продолжение переговоров Украины, России и США, которое было запланировано в Абу-Даби в начале марта, пока не переносили.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Читайте также: Большинство украинцев не верят в успех переговоров и против вывода ВСУ с Донбасса, - КМИС

"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась в период с пятого по восьмое... ориентировочно пятое-шестое... марта. Встреча планировалась в Абу-Даби", - заявил Зеленский.

По его словам, пока из-за боевых действий нельзя подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто встречу не отменял.

"Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - добавил глава государства.

 

Что известно о переговорах между Украиной и РФ

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Россия настаивает на выводе украинских войск, Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта, а США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, следующий раунд переговоров, должен состояться 4-5 марта и он станет решающим.

Накануне в Reuters была информация, что Украина и США обсуждали возможность заключения мирного соглашения с Россией уже в марте этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИранМирные переговорыВторжение России в Украину