Встреча отменена? Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ на фоне событий в Иране

Что известно о переговорах между Украиной и РФ

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Россия настаивает на выводе украинских войск, Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта, а США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, следующий раунд переговоров, должен состояться 4-5 марта и он станет решающим.

Накануне в Reuters была информация, что Украина и США обсуждали возможность заключения мирного соглашения с Россией уже в марте этого года.