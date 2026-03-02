UA

Зустріч скасовано? Зеленський зробив заяву про переговори з РФ на тлі подій в Ірані

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Продовження переговорів України, Росії та США, яке було заплановане в Абу-Дабі на початку березня, поки не переносили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Більшість українців не вірять в успіх переговорів та проти виведення ЗСУ з Донбасу, - КМІС

"Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалась в період з п'ятого по восьме... орієнтовно п'яте-шосте... березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі", - заявив Зеленський.

За його словами, поки що через бойові дії не можна підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менш ніхто зустріч не скасовував.

"Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - додав глава держави.

Що відомо про переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів із Росією. Головне питання, яке поки не вдалося вирішити – контроль над неокупованими територіями Донбасу.

Росія наполягає на виведенні українських військ, Україна пропонує заморозити позиції по лінії фронту, а США виступають за створення на цих територіях вільної економічної зони.

Як пише видання Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, наступний раунд перемовин, має відбутися 4-5 березня і він стане вирішальним.

Напередодні в Reuters була інформація, що Україна і США обговорювали можливість укладення мирної угоди з Росією вже в березні цього року.

