Зустріч скасовано? Зеленський зробив заяву про переговори з РФ на тлі подій в Ірані

"Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалась в період з п'ятого по восьме... орієнтовно п'яте-шосте... березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі", - заявив Зеленський.

За його словами, поки що через бойові дії не можна підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менш ніхто зустріч не скасовував.

"Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - додав глава держави.