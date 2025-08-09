Встреча советников Украины и партнеров состоится сегодня, ее возглавит Вэнс

Сегодня, 9 августа, в Британии состоится встреча советников по вопросам безопасности с участием делегаций Соединенных Штатов, Украины и стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Это будет жизненно важный форум для обсуждения прогресса в обеспечении справедливого и прочного мира (в Украине - ред.)", - добавил он.

Спикер британского премьера подчеркнул, что Кир Стармер и президент Украины во время сегодняшнего разговора подтвердили, что с нетерпением ждут встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и Соединенных Штатов.

Что предшествовало

Вчера, 8 августа, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу в формате онлайн с советниками по вопросам национальной безопасности от стран-партнеров.

По словам Ермака, на онлайн-встрече присутствовали советники по нацбезопасности от США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и НАТО.

Позже издание Axios написало, что на выходных советники должны встретиться в Британии. Но точной даты озвучено не было.

Как известно, еще 7 августа специальный представитель президента США Стив Уиткофф провел долгий разговор с советниками по безопасности Украины и НАТО, однако они не успели все проработать.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский 8 августа отметил, что переговоры советников уже прошли. По его словам, в Украине и на Западе осознают, что сейчас с Россией можно достичь как минимум перемирия. Но для этого необходимо давление на Москву.