Зеленский: есть осознание, что можно достичь как минимум перемирия с Россией

Киев, Пятница 08 августа 2025 20:47
UA EN RU
Зеленский: есть осознание, что можно достичь как минимум перемирия с Россией Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине и на Западе осознают, что сейчас с Россией можно достичь по меньшей мере перемирия. Но для этого необходимо давление на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства напомнил, что советники по нацбезопасности Украины и стран НАТО вчера, 7 августа, провели переговоры. Сегодня они продолжают работу. При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига работает с коллегами в Европе.

По словам Зеленского, Украина находится в постоянной коммуникации с американской стороной. Партнеры Украины тоже ведут переговоры с Вашингтоном.

"Всех объединяет осознание, что есть возможность достичь как минимум прекращения огня и все зависит от правильного давления на Россию. Именно там должно быть принято решение, что эту войну, которую они начали, они должны и закончить", - подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что Россия не считается со своими потерями и блокирует об этом всю информацию. Но заблокировать объективную реальность нельзя - то, как прекращают работу российские предприятия и как терпит убытки российская логистика.

Зеленский подчеркнул, что сейчас санкции могут сработать так, как нужно.

Встреча Путина с Уиткоффом

Напомним, в среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения возможности завершить войну РФ против Украины.

После того, как президент США Дональд Трамп рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о такой встрече, украинский лидер предположил, что сейчас Россия больше настроена на перемирие.

При этом Bloomberg со ссылкой на источники сегодня, 8 августа, написало, что американские и российские чиновники готовят сделку по заморозке войны. Официального подтверждения этой информации нет.

Владимир Зеленский Российская Федерация Мирные переговоры Перемирие России и Украины Режим прекращения огня Война в Украине
