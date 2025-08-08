Зеленский: есть осознание, что можно достичь как минимум перемирия с Россией
В Украине и на Западе осознают, что сейчас с Россией можно достичь по меньшей мере перемирия. Но для этого необходимо давление на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава украинского государства напомнил, что советники по нацбезопасности Украины и стран НАТО вчера, 7 августа, провели переговоры. Сегодня они продолжают работу. При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига работает с коллегами в Европе.
По словам Зеленского, Украина находится в постоянной коммуникации с американской стороной. Партнеры Украины тоже ведут переговоры с Вашингтоном.
"Всех объединяет осознание, что есть возможность достичь как минимум прекращения огня и все зависит от правильного давления на Россию. Именно там должно быть принято решение, что эту войну, которую они начали, они должны и закончить", - подчеркнул президент.
Он обратил внимание, что Россия не считается со своими потерями и блокирует об этом всю информацию. Но заблокировать объективную реальность нельзя - то, как прекращают работу российские предприятия и как терпит убытки российская логистика.
Зеленский подчеркнул, что сейчас санкции могут сработать так, как нужно.
Встреча Путина с Уиткоффом
Напомним, в среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения возможности завершить войну РФ против Украины.
После того, как президент США Дональд Трамп рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о такой встрече, украинский лидер предположил, что сейчас Россия больше настроена на перемирие.
При этом Bloomberg со ссылкой на источники сегодня, 8 августа, написало, что американские и российские чиновники готовят сделку по заморозке войны. Официального подтверждения этой информации нет.