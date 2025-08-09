ua en ru
Зустріч радників України та партнерів відбудеться сьогодні, її очолить Венс

Субота 09 серпня 2025 15:12
Зустріч радників України та партнерів відбудеться сьогодні, її очолить Венс Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 9 серпня, у Британії відбудеться зустріч радників з питань безпеки за участю делегацій Сполучених Штатів, України та країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Саміт очолять міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі та віце-президент США Джей Ді Венс.

Речник британського прем'єра підкреслив, що Кір Стармер та президент України під час сьогоднішньої розмови підтвердили, що з нетерпінням чекають зустрічі радників з національної безпеки з Європи, України та Сполучених Штатів.

"Це буде життєво важливий форум для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру (в Україні – ред.)", - додав він.

Що передувало

Вчора, 8 серпня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч у форматі онлайн з радниками з питань національної безпеки від країн-партнерів.

За словами Єрмака, на онлайн-зустрічі були присутні радники з нацбезпеки від США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та НАТО.

Пізніше видання Axios написало, що у вихідні радники мають зустрітися в Британії. Але точної дати не було озвучено.

Як відомо, ще 7 серпня спеціальний представник президента США Стів Віткофф провів довгу розмову з безпековими радниками України та НАТО, однак вони не встигли все пропрацювати.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський 8 серпня зазначив, що переговори радників вже пройшли. За його словами, в Україні та на Заході усвідомлюють, що зараз із Росією можна досягти щонайменше перемир'я. Але для цього необхідний тиск на Москву.

