Встреча с Макроном и курс на Варшаву: Мерц начал первую международную поездку в качестве канцлера

Отмечается, что Макрон встретил Мерца во дворе Елисейского дворца в Париже "крепким рукопожатием и сердечным похлопыванием по плечу". СМИ отмечают, что визит Мерца является скорее рабочей поездкой.

При этом обе стороны хотели "внести глоток свежего воздуха во франко-германские отношения" после смены правительства Германии.

"Обещание импульса и одно и то же требование: двигать Европу вперед. Успех зависит от нас. Добро пожаловать в Париж", - написал он в Twitter.

Мерц в свою очередь заявил, что Европа нуждается в крепком партнерстве между нашими странами.

"Эта инаугурационная поездка в Париж является настоящей рабочей встречей: президент Эммануэль Макрон и я уже неоднократно обменивались мнениями. Верим в немецко-французскую дружбу", - прокомментировал он свою поездку в Париж в Twitter.

После визита во Францию Мерц отправится в Польшу. По данным Tagesschau, цель поездки Мерца в Париж и Варшаву не заключается в принятии конкретных решений. Новый канцлер хочет "внутренне и внешне" продемонстрировать, что стремится к плодотворному сотрудничеству с этими двумя странами.