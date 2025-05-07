Зустріч із Макроном і курс на Варшаву: Мерц розпочав першу міжнародну поїздку як канцлер

Зазначається, що Макрон зустрів Мерца на подвір'ї Єлисейського палацу в Парижі "міцним рукостисканням і серцевим поплескуванням по плечу". ЗМІ зазначають, що візит Мерца є швидше робочою поїздкою.

При цьому обидві сторони хотіли "внести ковток свіжого повітря у франко-німецькі відносини" після зміни уряду Німеччини.

"Обіцянка імпульсу й одна й та сама вимога: рухати Європу вперед. Успіх залежить від нас. Ласкаво просимо в Париж", - написав він у Twitter.

Мерц своєю чергою заявив, що Європа потребує міцного партнерства між нашими країнами.

"Ця інавгураційна поїздка до Парижа є справжньою робочою зустріччю: президент Еммануель Макрон і я вже неодноразово обмінювалися думками. Віримо в німецько-французьку дружбу", - прокоментував він свою поїздку до Парижа у Twitter.

Після візиту у Францію Мерц вирушить до Польщі. За даними Tagesschau, мета поїздки Мерца до Парижа та Варшави не полягає в ухваленні конкретних рішень. Новий канцлер хоче "внутрішньо та зовні" продемонструвати, що прагне плідної співпраці з цими двома країнами.