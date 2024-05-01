Зурабишвили призвала немедленно прекратить разгон демонстрации в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала срочного прекратить разгон акции протеста в Тбилиси против скандального "закона об иноагентах", что переросло на столкновения, а силовики применили против демонстрантов водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

В заявлении главы грузинского государства звучит обращение к министру внутренних дел.

Зурабишвили просит "немедленно прекратить разгон мирной демонстрации, применение непропорциональной силы, насилие в отношении молодых людей, пришедших с голыми руками".

По словам грузинского президента, в ходе демонстрации не было никаких угроз правопорядку.

Также Зурабишвили попросила Народного защитника Грузии "немедленно отреагировать, чтобы остановить любые необоснованные и неадекватные действия спецназа".

"Стыдно противостоять молодежи, когда у тебя претензии на народность. Стыдно апеллировать к вере и поощрять насилие в Страстную неделю", - подчеркнула она.

В своем Twitter (X) Зурабишвили возложила ответственность за события - на правительство.

"Совершенно необоснованное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих в Тбилиси. Полная ответственность ложится полностью на правительство. Грузинский народ лишен права на мирный протест", - говорится в ее публикации.

Что говорят в МВД

Тем временем в МВД страны заявили, что акция протеста митингующих на проспекте Руставели возле здания парламента в Тбилиси "вышла за рамки, установленные законом о свободе слова и мирных собраний, и приобрела насильственный характер".

"Несмотря на многочисленные обращения полиции, законные требования правоохранителей они не выполняют. Митингующие словесно и физически вступают в правоохранителей, а также бросают в их сторону различные предметы", - говорится в заявлении министерства.

Так, в МВД объявили, что приступают к выполнению "предусмотренных законом мер по восстановлению общественного порядка".

Happening now: Special Forces beating peaceful, unarmed female protesters.

Source: No to Russian Law channel #NoToRussianLaw #Georgia pic.twitter.com/VgopI2lluP — Marika Mikiashvili (@Mikiashvili_M) 30 апреля, 202

Після абсолютной человеческой мысли о tear gas, що безперервно чокався я в freakin building, значимые люди становятся внизу на Русатели к конфигурации этого российского режима. #NoToRussianLaw #Georgia #TbilisiProtests pic.twitter.com/LL1k3Z8WBO — Marika Mikiashvili (@Mikiashvili_M) April 30, 2024

Что предшествовало

Напомним, 17 апреля грузинский парламент в первом чтении принял законопроект "об иноагентах", который похож на существующий в РФ закон. После этого в Грузии вспыхнули массовые протесты. Так, участники демонстрации призывают законодателей не голосовать за эту инициативу во втором чтении.

Добавим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу же заявила, что ветирует закон, если его одобрит парламент.

Также сообщалось, что 11 апреля в ЕС раскритиковали "российский закон" в парламенте Грузии и отметили, что он может повлиять на членство страны в блоке.

Кроме того, в Европейском парламенте недавно приняли резолюцию о скандальном законопроекте об иноагентах в Грузии. В Брюсселе отметили, что он может стать угрозой вступления страны в ЕС.