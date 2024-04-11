ЕС раскритиковал "российский закон" в парламенте Грузии: может повлиять на членство

Законопроект об "иностранных агентах", который недавно внесли на рассмотрение парламента Грузии, не совместим с ценностями Европейского союза.

Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отметим, ЕС предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС в декабре, но заявил, что начало вступительных переговоров зависит от того, насколько Тбилиси продвинется в проведении реформ.

Он также добавил, что такая инициатива "может затормозить" процесс вступления Грузии в Евросоюз.

"(Законопроект "об иноагентах" - ред.) несовместим с нормами и ценностями ЕС", - подчеркнул дипломат.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе грузинские власти возобновили процесс рассмотрения в парламенте законопроекта "об иностранных агентах". Аналогичный закон уже принят в России и он используется в качестве рычага влияния на компании, которые финансируют из-за границы.

На фоне этого в Тбилиси прошли протесты. Оппозиция уже прозвала такую инициативу "российским законом" и резко ее критикует.

В частности, 9 апреля в столице Грузии прошел "Марш свободы", в ходе которого участники высказывали поддержку вступлению страны в ЕС, а также критиковали законопроект "об иноагентах".

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