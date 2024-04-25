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Вступление в ЕС под угрозой. Европарламент принял резолюцию по закону об иноагентах в Грузии

Страсбург, Четверг 25 апреля 2024 15:20
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Вступление в ЕС под угрозой. Европарламент принял резолюцию по закону об иноагентах в Грузии Фото: Европарламент принял резолюцию по Грузии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский парламент принял резолюцию по скандальному закону об иноагентах, который был принят в Грузии в первом чтении. Закон может стать угрозой вступления страны в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За резолюцию проголосовали 425 евродепутатов, 25 были против, 30 воздержались.

Резолюция призывает не начинать с Грузией переговоры о вступлении в Евросоюз, пока закон об иноагентах будет действовать. Также Европарламент призвал ввести санкции против главы партии "Грузинская мечта", бизнесмена Бидзины Иванишвили и освободить Михаила Саакашвили.

Европарламент также:

  • призвал Еврокомиссию оценить, как закон об иноагентах влияет на выполнение Грузией критерии ЕС;
  • призвал "Грузинскую мечту" отозвать скандальный законопроект;
  • осудил законопроект и подчеркнул, что он не отвечает ценностям ЕС, ставит под угрозу репутацию Грузии;
  • подчеркнул, что грузинское правительство "вдохновилось" аналогичным законодательством России;
  • напомнил, что статус кандидата в члены ЕС был предоставлен при условии выполнения определенных шагов;
  • призвал страны-члены ЕС оценить влияние закона и напомнить о последствиях;
  • призвал международные организации направить миссии для наблюдения за парламентскими выборами.

Скандальный грузинский закон

Напомним, 18 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иноагентах. Это уже вторая попытка правящей партии Грузии принять подобный закон. Ожидается, что второе чтение состоится 30 апреля.

Действия парламента вызвали волну протестов в Тбилиси. Участники акций призывали не голосовать за закон во втором чтении.

Грузинский закон критикуют не только в ЕС. В НАТО назвали решение парламента Грузии "шагом назад" на пути в Альянс.

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