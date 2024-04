Зурабішвілі закликала негайно припинити розгін демонстрації у Тбілісі

У заяві глави грузинської держави звучить звернення до міністра внутрішніх справ.

Зурабішвілі просить "негайно припинити розгін мирної демонстрації, застосування непропорційної сили, насильство щодо молодих людей, котрі прийшли з голими руками".

За словами грузинського президента, під час демонстрації не було жодних загроз правопорядку.

Також Зурабішвілі попросила Народного захисника Грузії "негайно відреагувати, щоб зупинити будь-які необґрунтовані та неадекватні дії спецназу".

"Соромно протистояти молоді, коли в тебе претензії на народність. Соромно апелювати до віри та заохочувати насильство у Страсний тиждень", - наголосила вона.

У своєму Twitter (X) Зурабішвілі поклала відповідальність за події - на уряд.

"Абсолютно необґрунтоване, неспровоковане та непропорційне застосування сили проти мирних протестувальників у Тбілісі. Повна відповідальність лягає повністю на уряд. Грузинський народ позбавлений права на мирний протест", - йдеться в її публікації.

Тим часом в МВС країни заявили, що акція протесту учасників мітингу на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту у Тбілісі "вийшла за рамки, встановлені законом про свободу слова та мирних зібрань, і набула насильницького характеру".

"Попри численні звернення поліції, законні вимоги правоохоронців вони не виконують. Учасники мітингу словесно та фізично вступають у правоохоронців, а також кидають у їх бік різні предмети", - йдеться в заяві міністерства.

Так, в МВС оголосили, що розпочинають виконання "передбачених законом заходів щодо відновлення громадського порядку".

After an absolutely inhumane amount of tear gas that nearly choked me inside a freakin building, valiant people are again back on Rustaveli to confront this Russian regime. #NoToRussianLaw #Georgia #TbilisiProtests pic.twitter.com/LL1k3Z8WBO