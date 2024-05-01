Зурабішвілі закликала негайно припинити розгін демонстрації у Тбілісі
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала термінового припинити розгін акції протесту в Тбілісі проти скандального "закону про іноагентів", що переріс на сутички, а силовики застосували проти демонстрантів водомети, сльозогінний газ та гумові кулі.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузії" та Міністерство внутрішніх справ Грузії.
У заяві глави грузинської держави звучить звернення до міністра внутрішніх справ.
Зурабішвілі просить "негайно припинити розгін мирної демонстрації, застосування непропорційної сили, насильство щодо молодих людей, котрі прийшли з голими руками".
За словами грузинського президента, під час демонстрації не було жодних загроз правопорядку.
Також Зурабішвілі попросила Народного захисника Грузії "негайно відреагувати, щоб зупинити будь-які необґрунтовані та неадекватні дії спецназу".
"Соромно протистояти молоді, коли в тебе претензії на народність. Соромно апелювати до віри та заохочувати насильство у Страсний тиждень", - наголосила вона.
У своєму Twitter (X) Зурабішвілі поклала відповідальність за події - на уряд.
"Абсолютно необґрунтоване, неспровоковане та непропорційне застосування сили проти мирних протестувальників у Тбілісі. Повна відповідальність лягає повністю на уряд. Грузинський народ позбавлений права на мирний протест", - йдеться в її публікації.
Що кажуть у МВС
Тим часом в МВС країни заявили, що акція протесту учасників мітингу на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту у Тбілісі "вийшла за рамки, встановлені законом про свободу слова та мирних зібрань, і набула насильницького характеру".
"Попри численні звернення поліції, законні вимоги правоохоронців вони не виконують. Учасники мітингу словесно та фізично вступають у правоохоронців, а також кидають у їх бік різні предмети", - йдеться в заяві міністерства.
Так, в МВС оголосили, що розпочинають виконання "передбачених законом заходів щодо відновлення громадського порядку".
Happening now: Special Forces beating peaceful, unarmed female protesters.— Marika Mikiashvili (@Mikiashvili_M) April 30, 2024
Source: No to Russian Law channel#NoToRussianLaw #Georgia pic.twitter.com/VgopI2lluP
After an absolutely inhumane amount of tear gas that nearly choked me inside a freakin building, valiant people are again back on Rustaveli to confront this Russian regime. #NoToRussianLaw #Georgia #TbilisiProtests pic.twitter.com/LL1k3Z8WBO— Marika Mikiashvili (@Mikiashvili_M) April 30, 2024
Що передувало
Нагадаємо, 17 квітня грузинський парламент у першому читанні ухвалив законопроект "про іноагентів", який подібний до існуючого закону в РФ. Після цього в Грузії спалахнули масові протести. Так, учасники демонстрації закликають законодавців не голосувати за цю ініціативу у другому читанні.
Додамо, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі відразу ж заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент.
Також повідомлялося, що 11 квітня в ЄС розкритикували "російський закон" у парламенті Грузії, та зазначили, що він може вплинути на членство країни в блоці.
Крім того, в Європейському парламенті нещодавно ухвалили резолюцію щодо скандального законопроекту про іноагентів у Грузії. В Брюсселі зазначили, що він може стати загрозою для вступу країни до ЄС.
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