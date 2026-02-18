RU

"Остановились на Крещении Руси": в РФ говорят, что новые мирные переговоры "скоро"

Фото: Владимир Мединский, помощник российского диктатора (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский цинично пошутил о своих исторических лекциях на встрече в Женеве.

Как передает РБК-Украина, об этом Мединский заявил в комментарии RT.

Читайте также: Мир мог быть уже близко? Зеленский назвал того, кто тормозит переговоры

У Мединского спросили, как прошел третий раунд переговоров с Украиной. 

"В рабочем порядке, если вы имеете ввиду шутки про уроки истории - мы на Крещении Руси остановились", - ответил он. 

Также Мединский добавил, что следующие переговоры с Украиной состоятся "скоро". 

Стоит заметить, что ранее Axios со ссылкой на источники писало о том, что политическая часть переговоров между Украиной и Россией зашла в тупик из-за позиции Мединского. Более подробных деталей собеседники издания не раскрывали. 

Что известно о Мединском

Напомним, Владимир Мединский - уроженец Черкасской области (г. Смела), который стал одним из ключевых идеологов путинского режима.

Свою карьеру он начал в рекламном бизнесе, после чего долгое время был депутатом Госдумы от "Единой России", а в 2012-2020 годах занимал должность министра культуры РФ.

Мединский сформировал имидж "защитника русской истории", написав серию книг "Мифы о России", направленную на переписку негативных стереотипов о государстве-агрессоре.

В настоящее время он является помощником президента РФ и возглавляет Российское военно-историческое общество. Мединский неоднократно представлял Москву на переговорах с Украиной.

Детальнее о Мединском - в материале РБК-Украина.

