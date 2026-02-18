"Зупинилися на Хрещенні Русі": в РФ говорять, що нові мирні переговори "скоро"

У Мединського запитали, як пройшов третій раунд переговорів з Україною.

"У робочому порядку, якщо ви маєте на увазі жарти про уроки історії - ми на Хрещенні Русі зупинилися", - відповів він.

Також Мединський додав, що наступні переговори з Україною відбудуться "скоро".

Варто зауважити, що раніше Axios з посиланням на джерела писав про те, що політична частина переговорів між Україною і Росією зайшла в глухий кут через позицію Мединського. Більш докладних деталей співрозмовники видання не розкривали.