"Зупинилися на Хрещенні Русі": в РФ говорять, що нові мирні переговори "скоро"

Голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський цинічно пожартував про свої історичні лекції на зустрічі в Женеві.
Як передає РБК-Україна, про це Мединський заявив у коментарі RT.
Читайте також: Мир міг бути вже близько? Зеленський назвав того, хто гальмує переговори
У Мединського запитали, як пройшов третій раунд переговорів з Україною.
"У робочому порядку, якщо ви маєте на увазі жарти про уроки історії - ми на Хрещенні Русі зупинилися", - відповів він.
Також Мединський додав, що наступні переговори з Україною відбудуться "скоро".
Варто зауважити, що раніше Axios з посиланням на джерела писав про те, що політична частина переговорів між Україною і Росією зайшла в глухий кут через позицію Мединського. Більш докладних деталей співрозмовники видання не розкривали.
Нагадаємо, Володимир Мединський - уродженець Черкаської області (м. Сміла), який став одним із ключових ідеологів путінського режиму.
Свою кар'єру він почав у рекламному бізнесі, після чого тривалий час був депутатом Держдуми від "Єдиної Росії", а у 2012-2020 роках обіймав посаду міністра культури РФ.
Мединський сформував імідж "захисника російської історії", написавши серію книг "Міфи про Росію", спрямовану на переписку негативних стереотипів про державу-агресора.
Нині він є помічником президента РФ і очолює Російське військово-історичне товариство. Мединський неодноразово представляв Москву на переговорах з Україною.
Детальніше про Мединського - в матеріалі РБК-Україна.