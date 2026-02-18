UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Зупинилися на Хрещенні Русі": в РФ говорять, що нові мирні переговори "скоро"

Фото: Володимир Мединський, помічник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський цинічно пожартував про свої історичні лекції на зустрічі в Женеві.

Як передає РБК-Україна, про це Мединський заявив у коментарі RT.

Читайте також: Мир міг бути вже близько? Зеленський назвав того, хто гальмує переговори

У Мединського запитали, як пройшов третій раунд переговорів з Україною.

"У робочому порядку, якщо ви маєте на увазі жарти про уроки історії - ми на Хрещенні Русі зупинилися", - відповів він.

Також Мединський додав, що наступні переговори з Україною відбудуться "скоро".

Варто зауважити, що раніше Axios з посиланням на джерела писав про те, що політична частина переговорів між Україною і Росією зайшла в глухий кут через позицію Мединського. Більш докладних деталей співрозмовники видання не розкривали.

Що відомо про Мединського

Нагадаємо, Володимир Мединський - уродженець Черкаської області (м. Сміла), який став одним із ключових ідеологів путінського режиму.

Свою кар'єру він почав у рекламному бізнесі, після чого тривалий час був депутатом Держдуми від "Єдиної Росії", а у 2012-2020 роках обіймав посаду міністра культури РФ.

Мединський сформував імідж "захисника російської історії", написавши серію книг "Міфи про Росію", спрямовану на переписку негативних стереотипів про державу-агресора.

Нині він є помічником президента РФ і очолює Російське військово-історичне товариство. Мединський неодноразово представляв Москву на переговорах з Україною.

Детальніше про Мединського - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЖеневаМирні переговориВійна в Україні