ua en ru
Вс, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 17

Новина українською →
Грузия, Воскресенье 06 августа 2023 00:49
Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 17 Фото: число погибших в результате оползня в Грузии выросло до 17 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В районе курортного поселка Шови в Грузии произошел масштабный оползень. Третий день ведутся поисково-спасательные работы, количество погибших выросло до 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

Глава службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили заявил, что поисково-спасательная операция продолжается, разыскиваются еще 18 человек. Сейчас известно о 17 погибших.

Грузинские власти отмечают, что в настоящее время смогли идентифицировать только 7 из них. Тела сильно повреждены, поэтому лица других погибших придется устанавливать посредством анализа ДНК.

В Грузии 7 августа объявлено днем ​​траура.

Трагедия на курорте в Грузии

В результате стихийного бедствия пропали без вести десятки людей. Повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, есть проблемы со связью. Из - за оползня погибла гражданка Украины. Продолжаются поиски ее ребенка, также находившегося на месте трагедии

В МИД Украины заявили, что украинское посольство в Грузии уже установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия
NEWS
Старых форматов больше не будет. Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток
Старых форматов больше не будет. Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена