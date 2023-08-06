Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 17
В районе курортного поселка Шови в Грузии произошел масштабный оползень. Третий день ведутся поисково-спасательные работы, количество погибших выросло до 17 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.
Глава службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили заявил, что поисково-спасательная операция продолжается, разыскиваются еще 18 человек. Сейчас известно о 17 погибших.
Грузинские власти отмечают, что в настоящее время смогли идентифицировать только 7 из них. Тела сильно повреждены, поэтому лица других погибших придется устанавливать посредством анализа ДНК.
В Грузии 7 августа объявлено днем траура.
Трагедия на курорте в Грузии
В результате стихийного бедствия пропали без вести десятки людей. Повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, есть проблемы со связью. Из - за оползня погибла гражданка Украины. Продолжаются поиски ее ребенка, также находившегося на месте трагедии
В МИД Украины заявили, что украинское посольство в Грузии уже установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела.
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