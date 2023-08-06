Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 17

В районе курортного поселка Шови в Грузии произошел масштабный оползень. Третий день ведутся поисково-спасательные работы, количество погибших выросло до 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .

Глава службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили заявил, что поисково-спасательная операция продолжается, разыскиваются еще 18 человек. Сейчас известно о 17 погибших.

Грузинские власти отмечают, что в настоящее время смогли идентифицировать только 7 из них. Тела сильно повреждены, поэтому лица других погибших придется устанавливать посредством анализа ДНК.

В Грузии 7 августа объявлено днем ​​траура.

Трагедия на курорте в Грузии

В результате стихийного бедствия пропали без вести десятки людей. Повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, есть проблемы со связью. Из - за оползня погибла гражданка Украины. Продолжаются поиски ее ребенка, также находившегося на месте трагедии

В МИД Украины заявили, что украинское посольство в Грузии уже установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела.