В Грузии на курорте сошел оползень: семь человек погибли, десятки пропали без вести

В Грузии сошел мощный оползень. В результате стихийного бедствия семь человек погибли, десятки пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузии".

Трагедия произошла в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача в четверг, 3 августа. В результате повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в зону стихийного бедствия, где вторые сутки идет спасательная операция. Там работают около 400 спасателей и сотрудников разных подразделений МВД Грузии. Также привлекли вертолеты пограничной службы.

По данным Министерства внутренних дел, погибли по меньшей мере семь человек. Еще более 30 человек считают без вести пропавшими, с ними не могут установить связь.

Грузинские СМИ сообщали, что минувшей ночью в лесу обнаружили несколько человек, они успели скрыться. Также спасатели нашли группу геодезистов, с которыми не могли связаться.

Спасательными предполагают, что если бы оползень сошел ночью или рано утром, а не днем, то количество жертв было бы гораздо больше. В Грузии 7 августа будет объявлен днем траура.

Фото: в Грузии произошел оползень (t.me/NGnewsgeorgia)

Напомним, из-за рекордной жары Грецию охватили масштабные лесные пожары. Это привело к прекращению работы многих гостиниц на греческом острове Родос. Около 19 тысяч туристов были эвакуированы.

Кроме того, известно, что из-за сильных лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере три человека.

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