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Зсув ґрунту в Грузії: кількість загиблих зросла до 17

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Грузія, Неділя 06 серпня 2023 00:49
Зсув ґрунту в Грузії: кількість загиблих зросла до 17 Фото: число загиблих внаслідок зсуву ґрунту в Грузії зросло до 17 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У районі курортного селища Шові в Грузії стався масштабний зсув ґрунту. Третій день ведуться пошуково-рятувальні роботи, кількість загиблих зросла до 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

Голова служби управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії Темур Мгебришвілі заявив, що пошуково-рятувальна операція триває, розшукуются ще 18 людей. Наразі відомо про 17 загиблих.

Грузинська влада зазначає, що наразі змогли ідентифікувати лише 7 з них. Тіла сильно пошкоджені, тому особи інших загиблих доведеться встановлювати за допомогою аналізу ДНК.

У Грузії 7 серпня оголошено днем ​​жалоби.

Трагедія на курорті в Грузії

Внаслідок стихійного лиха зникли безвісти десятки людей. Пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, є проблеми зі зв'язком. Через зсув ґрунту загинула громадянка України. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії

В МЗС України заявили, що українське посольство в Грузії вже встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла.

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