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В Грузии из-за оползня погибла украинка. Ее ребенка ищут

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Шови, Суббота 05 августа 2023 14:42
В Грузии из-за оползня погибла украинка. Ее ребенка ищут Фото: в Грузии из-за оползня погибла украинка (t.me/NGnewsgeorgia)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

В Грузии из-за оползня погибла гражданка Украины. Правоохранители ищут ее ребенка, который тоже был в зоне стихийного бедствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"В результате оползня в поселке Шови погибла украинка. Продолжаются поиски ее ребенка, который также находился на месте трагедии", - говорится в сообщении.

Украинское посольство в Грузии уже установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела.

Также украинские дипломаты проверяют, не было ли других украинцев в курортном поселке Шови, где сошел мощный оползень.

Трагедия в Грузии

Напомним, 3 августа в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача сошел масштабный оползень. В результате стихийного бедствия пропали без вести десятки людей. Также повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями.

В Грузии уже третьи сутки продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 14:00 известно о 13 погибших, еще более 20 человек остаются в розыске.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Грузии из-за стихийного бедствия на горном курорте Шови.

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