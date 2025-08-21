Наибольшее количество атак за последнее время: Генштаб обновил данные о фронте

В течение последних суток произошло 167 боестолкновений, тысячи обстрелов и сотни бомб. Враг бросил все силы, но украинские защитники смогли не только сдержать натиск, но и нанести ответные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Массированное давление врага

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 167 боевых столкновений, что стало одним из самых напряженных дней последних недель. Российские войска нанесли два ракетных удара, выпустив пять ракет, осуществили 61 авиационный налет и сбросили 127 управляемых авиабомб.

Кроме этого, зафиксировано 5407 обстрелов, среди которых 123 - из реактивных систем залпового огня, а также применение 5939 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Старая Гута и Новая Гута в Сумской области, Белогорье, Орехов и Приморское в Запорожье, а также Бургунка, Николаевка и Львов в Херсонской области.

Ответные удары ВСУ

Несмотря на огромное давление, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли точные удары по семи районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения оккупантов.

Уничтожены четыре артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны и пункт управления российских войск.

Северное направление

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения. Здесь враг сбросил 40 авиабомб во время 16 авиаударов и провел более двух сотен обстрелов, в том числе из реактивной артиллерии.

Слобожанщина

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили девять атак возле Волчанска, Амбарного, Фиголевки, а также в направлениях Хатнего и Катериновки.

На Купянском направлении противник пытался прорваться в двух местах - вблизи Голубовки и в районе Купянска.

Лиманское и Северское направления

На Лиманском направлении было горячее всего: зафиксировано 33 попытки наступления врага возле Карповки, Редкодуба, Колодязов, Мирного, Торского, а также в направлениях Ольговки, Шандриголово, Ямполя, Дроновки и Григорьевки.

На Северском направлении украинские подразделения отбили пять штурмов вблизи Григорьевки, Переездного и в направлениях Выемки и Федоровки.

Краматорск и Торецк

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки, а также в направлении Степановки, Полтавки и Попового Яра.

Самая горячая точка - Покровское направление

На Покровском направлении произошло сразу 53 боя возле Владимировки, Никаноровки, Федоровки, Кучерова Яра, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Звёздного, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки, Дачного, а также в направлениях Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда и Новопавловки.

Новопавловский и Запорожский рубежи

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 28 атак вблизи Толстого, Шевченко, Свободного Поля, Воскресенки, Зеленого Поля и в направлениях Филиала, Искры, Камышевахи, Январского и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении активных штурмов не зафиксировано, однако на Ореховском ВСУ отбили одну атаку в направлении Приморского.

Приднепровское направление

На Приднепровском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед, но получил достойный отпор.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.