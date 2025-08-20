ua en ru
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке

Среда 20 августа 2025 14:47
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке Фото: Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Самыми горячими направлениями на востоке остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское направления. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, в частности на Лиманском направлении.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Посвятил день рабочей поездке в подразделения, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области. Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донетчины, на Лиманском направлении", - отметил Сырский.

По его словам, Силы обороны ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят активные ответные действия.

"Плодотворно пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы иметь как можно более детальную и объективную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях. На основе докладов принял необходимые решения для усиления устойчивости обороны", - добавил он.

Сырский также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению.

"Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Продвижение ВСУ в Донецкой области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за последние две недели зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области и нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, с 4 по 17 августа украинские военные полностью зачистили села Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец. В результате боев войска РФ потеряли почти тысячу военных убитыми, более 350 ранеными, еще 37 оккупантов попали в плен.

Кроме того, за последние сутки, с 19 по 20 августа, россияне потеряли на фронте еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили танк и 4 бронемашины, много артсистем, дронов и автомобильной техники армии РФ.

