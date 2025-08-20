"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке

Самыми горячими направлениями на востоке остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское направления. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, в частности на Лиманском направлении.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Посвятил день рабочей поездке в подразделения, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области. Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донетчины, на Лиманском направлении", - отметил Сырский.

По его словам, Силы обороны ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят активные ответные действия.

"Плодотворно пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы иметь как можно более детальную и объективную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях. На основе докладов принял необходимые решения для усиления устойчивости обороны", - добавил он.

Сырский также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению.

"Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление", - подытожил главнокомандующий ВСУ.