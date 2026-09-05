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Россия отказалась от воздушного перемирия во время визита посланцев Трампа

09:50 05.09.2026 Сб
2 мин
Враг публично кичится своими новыми преступлениями
aimg Юлия Капитонова
Россия отказалась от воздушного перемирия во время визита посланцев Трампа Фото: Андрей Белоусов, глава МО РФ (Getty Images)
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Утром 5 сентября Минобороны России признало, что ее войска совершили новые атаки на Украину. Таким образом, враг фактически отбросил призыв президента Украины Владимира Зеленского к прекращению воздушных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.

Во вражеском Минобороны объявили об ударах по разным регионам Украины.

Там также заявили о якобы поражении нескольки военных целей, однако традиционно, никаких доказательств этим утверждениям противник не предоставил.

Более того, в МО РФ начали утверждать, что Силы обороны Украины также совершили воздушную атаку на территорию страны-агрессоры минувшей ночью.

Враг заявил, что его силы ПВО якобы обезвредили 53 украинских дрона над разными регионами - никаких доказательств этим словам также нет.

Что важно понимать, 4 сентября Зеленский заверил, что в течение субботы и воскресенья - на период визита посланцев президента США Дональда Трампа в Москву и Киев - " Украина обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть".

"С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов на то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", - призвал Зеленский.

Кстати, ранее Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер везут в Киев и Москву предложение о завершении войны.

Более того, стало известно, что ожидания от визита Уиткоффа и Кушнера в Москву пессимистические.

Также мы писали, почему раньше поездку посланцев Трампа в Киев пришлось отложить.

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