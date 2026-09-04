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Посланцы Трампа приедут в Киев, Россия должна приостановить удары, - Зеленский

19:20 04.09.2026 Пт
2 мин
Уиткофф и Кушнер также должны поехать в Москву
aimg Иван Носальский
Посланцы Трампа приедут в Киев, Россия должна приостановить удары, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Киев уже в воскресенье, 6 августа. В это время россияне должны приостановить атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Визит посланцев Трампа

По его словам, визит окончательно согласовали сегодня, 4 сентября.

"Детали есть от команды президента Америки. Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев", - отметил президент.

Он добавил, что Украина готовится к визиту, уже было совещание с широкой дипломатической командой, которая работает с Америкой.

Режим тишины

Зеленский обратил внимание, что как и во время прошлых визитов американской стороны, Украина обеспечит "нормальное функционирование российского воздушного пространства", чтобы обеспечить безопасность для чиновников США.

"С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов на то время, которое необходимо для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", - добавил он.

Цель Украины

Отдельно глава государства отметил, что Украина хочет обеспечить максимально конструктивных и содержательный визит и переговоры с американскими чиновниками.

При этом сейчас необходимо искать реальные варианты для завершения войны.

"Увидим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им скажут на это в Москве", - добавил Зеленский.

Визит Уиткоффа и Кушнера

Напомним, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер еще ни разу не посещали Киев. При этом они несколько раз ездили в Москву и встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский еще в мае заявлял, что он ожидает визит Уиткоффа и Кушнера на рубеже весны-лета, но американские чиновники так и не приехали в Киев.

Также ожидалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить украинскую столицу в День Независимости Украины, но этого также не произошло. По данным СМИ, причиной стали российские удары.

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