Больше тысячи оккупантов за сутки и почти 334 тысячи с начала войны. Новые потери РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 5 декабря (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 333840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 15 БПЛА и 15 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 333 840 (+1030) человек ликвидировано;

танков - 5587 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 10 416 (+15) ед.;

артиллерийских систем - 7987 (+26) ед.;

РСЗО - 913 ед.;

средства ПВО - 605 (+3) ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6032 (+15) ед.;

крылатые ракеты - 1570 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10 483 (+32) ед.;

специальная техника - 1148 (+7) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба ВСУ на утро 5 декабря, российские захватчики при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских военных на Авдеевском направлении, однако безуспешно. Кроме того, ВСУ атаковали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степного, вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции. Также ВСУ заняли позицию на острове Белогрудый на восточном (левом) берегу Херсонской области.