Больше тысячи оккупантов за сутки и почти 334 тысячи с начала войны. Новые потери РФ
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 333840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 15 БПЛА и 15 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 333 840 (+1030) человек ликвидировано;
- танков - 5587 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 10 416 (+15) ед.;
- артиллерийских систем - 7987 (+26) ед.;
- РСЗО - 913 ед.;
- средства ПВО - 605 (+3) ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6032 (+15) ед.;
- крылатые ракеты - 1570 (+1) ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10 483 (+32) ед.;
- специальная техника - 1148 (+7) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ на утро 5 декабря, российские захватчики при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских военных на Авдеевском направлении, однако безуспешно. Кроме того, ВСУ атаковали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степного, вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции. Также ВСУ заняли позицию на острове Белогрудый на восточном (левом) берегу Херсонской области.
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