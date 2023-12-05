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Больше тысячи оккупантов за сутки и почти 334 тысячи с начала войны. Новые потери РФ

Украина, Вторник 05 декабря 2023 08:13
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Больше тысячи оккупантов за сутки и почти 334 тысячи с начала войны. Новые потери РФ Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 5 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 333840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 15 БПЛА и 15 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 333 840 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков - 5587 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10 416 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем - 7987 (+26) ед.;
  • РСЗО - 913 ед.;
  • средства ПВО - 605 (+3) ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6032 (+15) ед.;
  • крылатые ракеты - 1570 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10 483 (+32) ед.;
  • специальная техника - 1148 (+7) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ на утро 5 декабря, российские захватчики при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских военных на Авдеевском направлении, однако безуспешно. Кроме того, ВСУ атаковали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степного, вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции. Также ВСУ заняли позицию на острове Белогрудый на восточном (левом) берегу Херсонской области.

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