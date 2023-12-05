Ударили из HIMARS. Воины ССО уничтожили российский комплекс "Синица" (видео)
Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили российскую станции РЭБ "Синица". Ее удалось уничтожить ударом из HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б "Синица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж беспилотного авиационного комплекса скорректировал и навел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
"В результате огневого поражения станция РЭБ уничтожена", - добавили в ССО.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.
Также после перерыва оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. В то же время враг продолжает нести значительные потери, за сутки на этом отрезке уничтожено более 400 захватчиков и 21 единица техники.
Вчера сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и техники россиян в Сватовском районе Луганской области.
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