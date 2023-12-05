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Ударили из HIMARS. Воины ССО уничтожили российский комплекс "Синица" (видео)

Купянский район, Вторник 05 декабря 2023 15:20
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Ударили из HIMARS. Воины ССО уничтожили российский комплекс "Синица" (видео) Архивное фото: Воины ССО уничтожили российский комплекс "Синица" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили российскую станции РЭБ "Синица". Ее удалось уничтожить ударом из HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б "Синица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж беспилотного авиационного комплекса скорректировал и навел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

"В результате огневого поражения станция РЭБ уничтожена", - добавили в ССО.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.

Также после перерыва оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. В то же время враг продолжает нести значительные потери, за сутки на этом отрезке уничтожено более 400 захватчиков и 21 единица техники.

Вчера сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и техники россиян в Сватовском районе Луганской области.

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