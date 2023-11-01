Почти 700 оккупантов и 30 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 1 ноября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на среду, 1 ноября, составили 680 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 301490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составили: личного состава - около 301490 (+680) человек ликвидировано,

танков ‒ 5223 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 9834 (+30) ед,

артиллерийских систем - 7250 (+23) ед,

РСЗО - 846 (+2) ед,

средства ПВО - 563 (+1) ед,

самолетов - 321 ед,

вертолетов - 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5468 (+28),

крылатые ракеты - 1547 (+1) ед,

корабли /катера - 20 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9624 (+34) ед,

специальная техника - 1019 (+3). Ситуация на фронте По данным Генштаба, украинские военные отбили более 20 атак противника на Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают удерживать позиции в Крынках и вблизи Антоновского шоссе, а также железнодорожных мостов. Кроме того, ВСУ пытались прорвать российскую оборону в районе Пищановки и Поймы.