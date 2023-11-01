Генштаб о фронте: возле Авдеевки тяжелые бои, а под Бахмутом есть продвижение

Ожесточенные бои продолжаются в районе Авдеевки, которую пытаются окружить оккупанты. Несмотря на это, наши военные имеют успехи под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева во время телемарафона.

По его словам, ВСУ продолжаются штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери и закрепляют на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытались восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Также россияне вели штурмовые действия в районе Южного Донецкой области.

На Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция ВСУ. Оккупанты пытались атаковать возле Вербового Запорожской области, но безуспешно.

Кроме того, оккупационные войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, используя для этого авиацию. На Авдеевском направлении ВСУ отбили около 20 атак врага.

На Шахтерском, Мариинском и Купянском направлениях тоже продолжаются активные бои. В районе Марьинки наши подразделения остановили 20 атак россиян, а в районе Купянска - 10 атак.

Ситуация вблизи Авдеевки

В октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Британская разведка считает, что оккупанты бросили под Авдеевку до восьми бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

При этом ВСУ оценивают потери оккупантов под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек.