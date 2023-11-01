ВСУ пытались прорвать российскую оборону в районе Пищановки и Поймы: карты боев ISW

По предварительной информации, ВСУ продолжают удерживать позиции в Крынках и вблизи Антоновского шоссе, а также железнодорожных мостов. Наши защитники пытались прорвать российскую оборону в районе Пищановки и Поймы.

Украинские военные продолжали наступательные операции к югу от Бахмута, продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По сообщениям ISW, российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 31 октября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных продвижений.

Украинские официальные лица, включая украинский Генеральный штаб, сообщили, что российские войска безуспешно атаковали близ Синьковки, Ивановки и Надии, но не проводили никаких наступательных действий в направлении Лимана.

Российские СМИ утверждали, что российские войска атаковали близ Синьковки, Кисловки и Макеевки 30 октября, но не уточнили результат. 30 октября российский блогер заявил, что позиционные бои продолжаются в районе Серебрянского лесничества.

Российские источники утверждали, что украинские войска 31 октября провели безуспешные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Российские источники, включая Министерство обороны России (МО), утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали близ Синьковки, Ямполевки и Диброва.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, украинские военные продолжали наступательные операции в районе Бахмута, но 31 октября не добились никаких подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что украинские военные продолжали наступательные операции к югу от Бахмута.

Российские блогеры утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Российский военный блогер утверждал, что украинские силы укрепили контроль над позициями к востоку от железнодорожной линии возле Андреевки и незначительно продвинулись к югу от населенного пункта.

Российские войска контратаковали под Бахмутом 31 октября, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Клещиевки, Андреевки и Южного.

Российские блогеры утверждали, что российские войска контратаковали близ Берховки.

ISW, ссылаясь на российские источники, сообщает, что украинские силы контратаковали близ Авдеевки, но 31 октября никаких заявленных или подтвержденных достижений не было. Российские блогеры утверждали, что российские войска отразили украинскую контратаку в районе Авдеевского мусорного полигона к северо-западу от Авдеевки.

Российские источники продолжили наступательные операции под Авдеевкой 31 октября и подтвердили успехи. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 30 октября, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Авдеевки.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 30 октября, показывают, что российские войска продвинулись к юго-западу от Красногоровки. Российские блогеры утверждали 30 и 31 октября, что российские войска наступают в районе Авдеевского коксохимического завода непосредственно к северу от Авдеевки.

31 октября российский блогер заявил, что российские войска не ведут активных атак на коксохимический завод и все еще готовятся к наземному нападению. Другой российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись к окраинам промышленной зоны Авдеевки.

Российские блогеры утверждали, что российские войска также наступают в районе Красногоровки, Тоненького, Северного, Водяного и Первомайского.

31 октября Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Керамика, Степового, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского.

Украинские военные 31 октября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак к западу или юго-западу от Донецка.

По словам ISW, 31 октября российские войска продолжили наземные атаки к западу и юго-западу от Донецка и подтвердили продвижение. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 30 октября, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к югу от Новомихайловки.

31 октября Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Марьинки и Новомихайловки. Российские СМИ утверждали, что 30 октября на западной окраине Марьинки шли позиционные бои.

"Южная ось"

ISW сообщает, что ВСУ 31 октября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Российские войска 31 октября продолжили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

По сообщениям Генштаба, украинские военые отразили российские атаки вблизи Пречистовки, Золотой Нивы и Старомайорска.

Российские СМИ утверждали, что 30 октября шли бои вблизи Приютного и Новодонецкого.

Институт выяснил, что украинские военные 31 октября продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на мелитопольском направлении.

Российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Работино, Вербового, Новопрокоповки, Копани и Нестерянки.

Россияне 31 октября контратаковали в западной части Запорожской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

По словам Генштаба Украины, российские военые безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Работино.

Источник, связанный с BARS-13 (Российский боевой резерв), утверждал, что российские войска контратаковали и отбросили украинские войска с позиций близ Вербового. Российские источники утверждали, что российские войска провели успешную контратаку из Вербового в направлении Работино. ISW не наблюдала визуального подтверждения этих заявленных российских достижений.

Российские блогеры утверждали, что украинские военные сохраняют позиции и продолжают наземную активность на восточном (левом) берегу Херсонской области по состоянию на 31 октября.

Также они утверждали, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Крынках и вблизи Антоновского шоссе и железнодорожных мостов. Российские блогеры утверждали, что боевые действия продолжаются в районе Крынков и Антоновского железнодорожного моста и что украинские войска пытались прорвать российскую оборону в районе Пищановки и Поймы.

Российские военные 31 октября продолжили авиаудары планирующими бомбами по целям на западном (правом) берегу Херсонской области. Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские войска за прошедшие сутки выпустили 45 планирующих бомб по целям в Херсонском и Бериславском районах.

Российские источники утверждали, что украинские войска нанесли комбинированные ракетные удары по Севастополю и другим районам оккупированного Крыма 30 октября.

Российское оппозиционное издание Astra сообщило, что источники заявили, что украинские войска повредили российскую систему ПВО С-300 близ Молочного.