Россияне сталкиваются с рядом серьезных проблем, атакуя Авдеевку, - ISW

Российское информационное пространство разделилось на два лагеря, комментируя ситуацию у Авдеевки. Однако из сообщений некоторых военных блоггеров можно сделать выводы, что РФ сталкивается с рядом серьезных проблем при наступлении на город.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

13 и 14 октября некоторые российские источники утверждали, что украинские оборонные укрепления представляют серьезную проблему для продвижения россиян вокруг Авдеевки.

Некоторые российские источники отметили, что проблемы России с медицинским обеспечением также препятствуют продвижению в районе Авдеевки. 12 октября один российский источник заявил, что в оккупированной Горловке и Донецке возле Авдеевки не хватает хирургов, и призывал российских врачей ехать на фронт, чтобы помочь лечить раненых солдат.

Так же 14 октября представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что большинство потерь россиян на авдеевском направлении вызваны некачественной медицинской помощью и заполненностью местных больниц.

Другие же российские военные блоггеры продолжали хвалить российские наступательные усилия 13 и 14 октября и повторяли желаемый нарратив Кремля о том, что украинское контрнаступление закончилось.

Один российский военный блоггер предупредил, что российские официальные лица и источники, вероятно, слишком быстро отвергли украинское контрнаступление, и отметил, что еще слишком рано определять, перерастут ли российские атаки под Авдеевкой в организованную наступательную операцию.

Ключевые выводы

12 и 13 октября американские и украинские официальные лица сообщили, что они предусматривают российские наступательные операции вокруг Авдеевки и выразили уверенность в украинской обороне.

Российское информационное пространство остается разделенным по поводу перспектив российских успехов под Авдеевкой и текущих возможностей Украины.

Украинские войска 14 октября продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись к западу от Донецка.

Черноморский флот (ЧФ) России покинет часть судов на своей главной базе ВМС в Севастополе на фоне украинских ударов по российским кораблям, поскольку главный сухой док ВМФ РФ на Черном море находится в Севастополе.

Армения ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда (МКС) 14 октября, обязывающий Армению арестовать президента России Владимира Путина, если он въедет в Армению из-за невыполненного ордера на арест МКС, сразу после попыток Путина 13 октября утверждать, что российско-армянские отношения не ухудшается.

Сообщается, что на следующей неделе украинские войска приступят к обучению на истребителях F-16 в США.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.

Родственники российских мобилизованных и завербованных пленных продолжают жаловаться на то, что Минобороны РФ и российское военное командование плохо обращаются с войсками на передовой – особенно на линии Купянск-Сватово.

Российские официальные лица и оккупационные власти продолжают создавать программы патроната между российскими субъектами и оккупированными территориями с целью интеграции оккупированных территорий в Россию.

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