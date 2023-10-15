ВСУ продвинулись к северу от Марьинки, а РФ хочет окружить Купянск: карты боев ISW

Украинские войска ведут наступательные операции на нескольких направлениях. Силам обороны удалось продвинуться к северу от Марьинки. Российские оккупанты активизировали наступление на Купянско-Лиманском направлении и ставят целью окружить Купянск, но ВСУ держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 14 октября заявил, что российские войска в последние дни активизировали наступательные действия на Купянско-Лиманском направлении, но украинские войска подготовлены и держат оборону.

Сырский рассказал, что войска РФ ранее понесли потери и два месяца отдыхали и возобновлялись, прежде чем возобновить наступательные операции вблизи Макеевки Луганской области, а затем наступать на Купянском направлении. Он добавил, что россияне преследуют цель окружить Купянск и пересечь реку Оскол.

Некоторые российские "военкоры" утверждали, что за последние несколько дней войска РФ якобы продвинулись на контролируемую Украиной территорию более чем на один километр на линии Лиман Первый – Орлянка.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Синьковки, Ивановки и Кисловки в Харьковской области и Макеевки и Торского в Луганской.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделения 252-го мотострелкового и 237-го танкового полков РФ пытаются прорвать украинские позиции на линиях Невское - Нововодяное и Площадка - Макеевка.

Украинские источники сообщали, что российское военное командование вовлекает в наступательные действия на линии Купянск-Лиман части всех трех армий. Спикер Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии РФ, 6-й и 20-й ведут наступательные действия на рубеже Купянск-Лиман.

Бои в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступление к югу от Бахмута. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы закрепились вдоль железнодорожной линии вблизи Клищиевки и Андреевки. Другой российский военный блоггер 13 октября заявил, что на линии Клещиевка-Андреевка-Курдюмовка несколько снизилась интенсивность боев.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска регулярно ведут ночные штурмы на Бахмутском направлении.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Бердичева (9 км северо-западнее Авдеевки), Каменки, Северного, а также в направлении Водяного и пытались продвинуться по маршруту до Керамика. По состоянию на этот отчет, ISW не наблюдала визуального подтверждения этих утверждений.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Тоненького, Авдеевки, Северного, Первомайского и Нетайлового. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также атаковали вблизи Каменки, Степного и в направлении Опросного.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Марьинки.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Марьинки.

"Южная ось"

Российский "военкор" утверждал, что позиционные бои идут вдоль балки Грушева к северу от Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки). Российский военный блоггер заявил, что части 37-й мотострелковой бригады РФ якобы продвинулись к востоку от Урожайного.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели неудачный штурм вблизи Старомайорского. Российские источники утверждали, что украинские силы незначительно продвинулись западнее Роботиного, а на западной окраине Вербового продолжаются бои.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно пытались отразить утраченные позиции вблизи Роботиного. 13 и 14 октября русские источники утверждали, что русские войска контратаковали вблизи Вербового.

14 октября спикер Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что за минувшие сутки российские войска выпустили 30 управляемых авиационных бомб преимущественно по Херсонской области и в направлении острова Змеиный, по жилым и сельскохозяйственным районам. Она добавила, что российские войска наносят авиаудары только ночью .

14 октября российский военкор заявил, что украинские войска пытались высадиться на острова в Днепре. Российские источники утверждали, что украинские силы усилили свою морскую активность там.